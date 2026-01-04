A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Antena
A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 21:38

Veste tristă pentru suflarea rapidistă. A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid.

Ca jucător de rugby, cariera lui Bălașa a fost srtrâns legată de CS Rapid. După retragere, acesta și-a continuat munca în rugby şi a devenit antrenor. A activat în mai multe centre importante de formare, printre care CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii sau CSS Triumf.

Dispariţia lui Virgil Bălașa a fost anunţată de Federația Română de Rugby.

„Anul începe cu o veste tristă în rugby-ul românesc: astăzi s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul jucător și antrenor Virgil Bălașa. Numele său, ca sportiv, este legat de clubul CS Rapid, unde, peste ani, la finalul carierei de jucător, și-a început și activitatea de antrenor.

Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSS Triumf, acesta a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia devenind repere ale echipei naționale a României, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu.

Pentru cei care doresc să își ia un bun-rămas, trupul neînsuflețit este depus la capela Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila. Înmormântarea va avea loc marți, 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial Chitila 1”, în jurul prânzului, se arată în comunicatul postat pe rețelele de socializare.

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
