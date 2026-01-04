A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid - Antena Sport

Veste tristă pentru suflarea rapidistă. A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ca jucător de rugby, cariera lui Bălașa a fost srtrâns legată de CS Rapid. După retragere, acesta și-a continuat munca în rugby şi a devenit antrenor. A activat în mai multe centre importante de formare, printre care CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii sau CSS Triumf.

Dispariţia lui Virgil Bălașa a fost anunţată de Federația Română de Rugby.

„Anul începe cu o veste tristă în rugby-ul românesc: astăzi s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul jucător și antrenor Virgil Bălașa. Numele său, ca sportiv, este legat de clubul CS Rapid, unde, peste ani, la finalul carierei de jucător, și-a început și activitatea de antrenor.

Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSS Triumf, acesta a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia devenind repere ale echipei naționale a României, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu.