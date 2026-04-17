Nu s-au mai ferit! Cum au fost surprinşi Lewis Hamilton şi Kim Kardashian

Lewis Hamilton se află în Statele Unite, în aşteptarea reluării sezonului 2026 din Formula 1. Multiplul campion mondial din Marele Circ este prezent la Los Angeles, acolo unde a fost surprins alături de Kim Kardashian.

Cei doi formează un cuplu de câteva luni, dar apariţiile lor au fost rare. La scurt timp după ce au apărut primele zvonuri, cei doi au mers împreună la Super Bowl, în luna februarie. Câteva săptămâni mai târziu, ei au fost surprinşi în Japonia, pe străzile din Tokyo.

Acum, presa tabloidă din străinătate scrie că cei doi se pregătesc să se mute împreună, fiind în căutarea unei case în Los Angeles, potrivit britanicilor de la The Sun.

Lewis Hamilton şi Kim Kardashian se cunosc de mai mulţi ani, ei fiind prima dată văzuţi în public împreună în 2014, la un eveniment în Statele Unite ale Americii. La momentul respectiv, vedeta era căsătorită cu Kanye West.

Kim Kardashian are patru copii, North, Saint, Psalm şi Chicago West, alături de Kanye West. Vedeta a fost într-o relaţie cu rapperul american timp de opt ani, între 2014 şi 2022.