Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros

Ion Ţiriac a fost prezent la partida pierdută de Sorana Cîrstea în sferturi, la Roland Garros. Românca a fost învinsă de Mirra Andreeva în mai puţin de o oră, scor 0-6, 3-6.

Ion Ţiriac închiriază propria lojă pe terenul principal din complexul de la Roland Garros. Miliardarul român achită anual suma de 120.000 de euro pentru a avea acest privilegiu, pe arena Philippe Chatrier.

Ion Ţiriac a făcut un gest superb, la finalul partidei pierdute de Sorana Cîrstea, la Roland Garros. Conform prosport.ro, miliardarul român a aplaudat-o pe “Sori”, în timp ce aceasta părăsea învinsă terenul principal de la Paris.

Partida cu Mirra Andreeva a fost a doua a Soranei Cîrstea de la Roland Garros la care a asistat Ion Ţiriac. Acesta a fost surprins în loja sa şi la duelul cu Xiyu Wang, din optimi, câştigat de româncă cu scorul de 6-3, 7-6.

După meciul respectiv, Sorana Cîrstea a fost întrebată despre prezenţa lui Ion Ţiriac la meciul său. Ea a dezvăluit că l-a remarcat pe arena Philippe Chatrier pe acesta, având doar cuvinte de laudă la adresa sa.