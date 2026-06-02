Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros

Publicat: 2 iunie 2026, 16:53

Ion Ţiriac, în timpul unui meci al Soranei Cîrstea, la Roland Garros/ Getty Images

Ion Ţiriac a fost prezent la partida pierdută de Sorana Cîrstea în sferturi, la Roland Garros. Românca a fost învinsă de Mirra Andreeva în mai puţin de o oră, scor 0-6, 3-6.

Ion Ţiriac închiriază propria lojă pe terenul principal din complexul de la Roland Garros. Miliardarul român achită anual suma de 120.000 de euro pentru a avea acest privilegiu, pe arena Philippe Chatrier.

Ion Ţiriac a făcut un gest superb, la finalul partidei pierdute de Sorana Cîrstea, la Roland Garros. Conform prosport.ro, miliardarul român a aplaudat-o pe “Sori”, în timp ce aceasta părăsea învinsă terenul principal de la Paris.

Partida cu Mirra Andreeva a fost a doua a Soranei Cîrstea de la Roland Garros la care a asistat Ion Ţiriac. Acesta a fost surprins în loja sa şi la duelul cu Xiyu Wang, din optimi, câştigat de româncă cu scorul de 6-3, 7-6.

După meciul respectiv, Sorana Cîrstea a fost întrebată despre prezenţa lui Ion Ţiriac la meciul său. Ea a dezvăluit că l-a remarcat pe arena Philippe Chatrier pe acesta, având doar cuvinte de laudă la adresa sa.

“Da, m-am bucurat mult să-l văd pe domnul Țiriac și să o văd și pe doamna Virginia. Normal, sunt oameni care nu necesită niciun fel de descriere și, de fiecare dată când vin la meciurile mele și mă urmăresc, este o bucurie și este o onoare”, spunea Sorana Cîrstea despre Ion Ţiriac, după meciul din optimi de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea s-a despărţit de fiul lui Ion Ţiriac la începutul acestui an. “Sori” şi Alexandru Ion Ţiriac au format un cuplu timp de cinci ani. “Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, spunea fiul lui Ion Ţiriac, după despărţirea de Sorana Cîrstea.

