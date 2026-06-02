Cel mai rapid gol din istoria Cupei Mondiale: 10,8 secunde! Peste ani, marcatorul a fost renegat de țara lui

Calificată la Mondialul din 2026 după ce a trecut pe drum și de România, Turcia va fi prezentă doar pentru a treia oară la cea mai importantă competiție a lumii. Deși până acum au participat în numai două ocazii, turcii au lăsat multe lucruri pozitive în urma lor. În 2002, la ediția din Coreea de Sud și Japonia, au încheiat turneul pe locul al treilea.

Cu o generație fantastică, din care făceau parte nume sonore precum Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Ümit Davala sau Hasan Şaş, Turcia a bifat și un record care va fi complicat de doborât vreodată. Vedeta absolută a echipei, căpitanul Hakan Şükür, a marcat cel mai rapid gol din istoria Mondialelor, bornă menționată și în Guinness World Records.

Golul mult așteptat a căzut după fix 10,8 secunde

Mai exact, Şükür a punctat după doar 11 secunde (chiar 10,8, potrivit FIFA) în finala mică, jucată împotriva țării gazde, Coreea de Sud. Contextul era dificil pentru marele Hakan Şükür. Cu toate că Turcia scrisese deja istorie pe parcursul turneului, vârful legitimat atunci la Parma nu se lipise deloc la gol. Era căpitanul și cel mai galonat jucător al echipei, dar multe voci îi contestau locul de titular. Așa că nu mult a lipsit ca selecționerul Şenol Güneş să-l trimită pe bancă în meciul pentru bronz.

Ambițios peste măsură, mai ales că o finală mică e adesea doar un meci în care se ling rănile, Şükür a spart gheața în fața Coreei de Sud. Asiaticii au avut lovitura de start a partidei, iar mingea a ajuns la apărătorul Hong Myung-bo, actualul selecționer al echipei. Presat de Ilhan Mansız, Hong s-a pierdut cu firea, apoi a pierdut și mingea. Hakan Şükür a preluat-o și, rămas singur cu portarul advers, a trimis-o în poartă. Golul turcului a doborât recordul anterior al cehoslovacului Vaclav Masek, cel care în 1962 marcase după 15 secunde într-un joc cu Mexic.

„Ușurare și bucurie! M-am întors acasă cu medalie și gol marcat”

Până la urmă, Turcia s-a impus cu 3-2 în acea zi de 29 iunie 2002, la Daegu. Hakan Şükür a oferit și două pase de gol, la reușitele semnate de Ilhan, și astfel s-a revanșat cumva pentru un Mondial la care Turcia lui a depășit orice așteptare, dar el personal nu a strălucit.