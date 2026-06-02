Uzbekistan a anunţat lotul pentru Cupa Mondială 2026! Jucătorii aleşi de Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro, selecţionerul echipei naţionale a Uzbekistanului, a făcut public lotul pentru Cupa Mondială la finalul primului meci de pregătire al „Lupilor Albi”, pierdut în faţa Canadei la Edmonton (2-0).
Nu există surprize majore, iar cei doi piloni ai echipei, şi anume fundaşul de la Manchester City, Abdukodir Khusanov, şi atacantul central Eldor Chomourodov, golgheterul Süper Lig cu Istanbul Basaksehir în acest sezon, se află pe listă.
Jucătorii convocaţi de Fabio Cannavaro la World Cup 2026
Uzbekistanul va întâlni Olanda pe 8 iunie, acesta fiind ultimul său meci de pregătire pentru Cupa Mondială, înainte de a se confrunta cu Columbia (18 iunie, ora 5.00), Portugalia (23 iunie, ora 20:00) şi Republica Democratică Congo (28 iunie, ora 2:30) în faza grupelor la prima Cupă Mondială din istoria sa.
Lista jucătorilor din Uzbekistan
Portari: Botirali Ergashev (Neftchi Fargona, UZB), Abdouvohid Nematov (Nasaf Qarshi, UZB), Outkir Yousoupov (Navbahor Namangan, UZB)
- Fundaşi: Abdoulla Abdoullaev (Dibba Al Fujairah EAU), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor, UZB), Roustam Ashourmatov (Esteghlal, IRN), Oumar Echmourodov (Nasaf Qarshi, UZB), Behrouzjon Karimov (Termez Sourkhon, UZB), Abdukodir Khusanov (Manchester City, ENG), Cherzod Nasrullaev (Pakhtakor, UZB), Farroukh Sayfiev (Neftchi Fargona, OUZ), Avazbek Oulmasaliyev (OKMK Olamiq, OUZ), Jakhongir Ourozov (Dinamo Samarkand, OUZ).
- Mijlocaşi: Cherzod Esanov (Buxoro, UZ), Abbosbek Fayzoullaev (Istanbul Basaksehir, TUR), Azizjon Ganiev (Al Bataeh, EAU), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fargona, UZ), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor, UZ), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, IRN), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor, OUZ), Otabek Shoukourov (Bani Yas, EAU), Oston Ourounov (Persepolis, IRN), Odiljon Xamrobekov (Tractor, IRN).
- Atacanţi: Azizbek Amonov (Dinamo Samarkand, OUZ), Eldor Chomouroudov (c.) (Istanbul Basaksehir, TUR), Igor Sergeev (Persepolis, IRN).
