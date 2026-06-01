Cine este bărbatul celebru cu care s-a căsătorit fratele lui Michael Schumacher

Fostul pilot german de Formula 1, Ralf Schumacher (50 de ani), şi Étienne Bousquet-Cassagne (37 de ani), fost deputat al partidului Rassemblement National, s-au căsătorit la Saint-Tropez.
Cei doi bărbaţi au apărut îmbrăcaţi la fel (în costume bleumarin, cămăşi albe şi cravate albastre) pe o stradă din apropiere, unde şi-au sărbătorit uniunea… sub obiectivele camerelor de filmat ale Sky.
Ralf Schumacher s-a căsătorit cu Étienne Bousquet-Cassagne
Postul de televiziune german realizează un documentar – intitulat „Ralf şi Étienne – Spunem da”, format din patru episoade – despre uniunea dintre fostul pilot şi fostul reprezentant al opoziţiei din cadrul Partidului Naţional (extrema dreaptă) la primăria din Villeneuve-sur-Lot.
Acest lucru a contribuit la tensionarea atmosferei, serviciile de securitate fiind în alertă maximă pentru a împiedica curioşii şi jurnaliştii prezenţi să facă fotografii de la ceremonie.
Camerele de filmat ale Sky şi ale unei agenţii foto erau singurele autorizate, aşa că agenţii de securitate au deschis umbrele şi au fluturat braţele pentru a împiedica orice filmare neautorizată. Aproximativ 80 de persoane au asistat la nunta celor doi bărbaţi, care formează un cuplu din 2022.
„Mă bucur pentru el, îi doresc toată fericirea din lume. Cred că a găsit persoana potrivită”, a declarat pentru Bild Peter Hardenacke (50 de ani), consultant de Formula 1 pentru Sky.
Difuzarea documentarului pe Sky a început pe 21 mai, iar episodul final va fi disponibil începând cu 6 iunie. Fostul pilot de curse şi omul de afaceri francez s-au întâlnit la Monaco, unde şi-au schimbat numerele de telefon, după cum povesteşte Bousquet-Cassagne în documentar.
Potrivit Bild, proaspăţii căsătoriţi au părăsit primăria în jurul orei 17:56 printr-o intrare securizată din spatele clădirii, determinând agenţii de securitate să deschidă din nou umbrelele pentru a ascunde privirile curioşilor.
Apoi s-au îmbarcat la bordul unei ambarcaţiuni de lux cu motor pentru a se îndrepta către un restaurant de pe plajă unde a avut loc marea recepţie de nuntă sâmbătă seara, cu „ca punct culminant un spectaculos foc de artificii în jurul orei 23:00”, relatează Bild.
