Cine este bărbatul celebru cu care s-a căsătorit fratele lui Michael Schumacher

Fostul pilot german de Formula 1, Ralf Schumacher (50 de ani), şi Étienne Bousquet-Cassagne (37 de ani), fost deputat al partidului Rassemblement National, s-au căsătorit la Saint-Tropez.

Cei doi bărbaţi au apărut îmbrăcaţi la fel (în costume bleumarin, cămăşi albe şi cravate albastre) pe o stradă din apropiere, unde şi-au sărbătorit uniunea… sub obiectivele camerelor de filmat ale Sky.

Postul de televiziune german realizează un documentar – intitulat „Ralf şi Étienne – Spunem da”, format din patru episoade – despre uniunea dintre fostul pilot şi fostul reprezentant al opoziţiei din cadrul Partidului Naţional (extrema dreaptă) la primăria din Villeneuve-sur-Lot.

Acest lucru a contribuit la tensionarea atmosferei, serviciile de securitate fiind în alertă maximă pentru a împiedica curioşii şi jurnaliştii prezenţi să facă fotografii de la ceremonie.