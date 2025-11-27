Petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan împotriva "Legii Novak" - Antena Sport

Deputatul PNL consideră că legea nu este oportună şi nu este dorită de lumea sportului.

”Dincolo de litera Constituţiei şi de dreptul european, întrebarea cheie este simplă: ajută această lege sportul românesc sau îi dă o lovitură pe termen scurt şi lung? Răspunsul pe care îl primim din partea cluburilor, antrenorilor, sportivilor şi specialiştilor este limpede: cluburile sunt împinse spre dificultăţi financiare prin amenzi şi dezechilibre contractuale, antrenorii nu mai sunt evaluaţi după rezultate, ci după capacitatea de a jongla cu procentul, iar valoarea jucătorului român este deformată, pentru că nu creşte prin performanţă, ci prin faptul că “este cerut de lege”. Pe termen mediu, copiii şi juniorii vor avea, paradoxal, mai puţine şanse reale: campionate mai slabe, mai puţine cluburi sănătoase financiar, interes mai mic din partea investitorilor şi al fanilor şi o scădere a motivaţiei jucătorilor români în a progresa şi deveni mai competitivi. Această lege se prezintă drept o protecţie pentru sportivii români, dar în realitate le taie şansa de a concura într-un campionat puternic, respectat şi integrat european. Este un autogol dat performanţei, în numele unui patriotism greşit înţeles”, explică Stroe.

Potrivit lui Stroe, ”nu este o dezbatere “români vs. străini”, ci o alegere între un sport românesc liber, competitiv şi aliniat la standardele europene, pe de o parte, şi un sport izolaţionist, cu echipe făcute la cote de români vs. străini, cu cluburi vulnerabile şi cu litigii în România, dar şi în plan european, pe de altă parte.

”De aceea, vă solicit respectuos, dar ferm, să retrimiteţi legea spre reexaminare Parlamentului pornind de la problemele juridice pe care vi le-am semnalat, sau să sesizaţi Curtea Constituţională, pentru a verifica dacă o cotă pe cetăţenie în componenţa echipelor este compatibilă cu Legea fundamentală a României. Sportul românesc nu are nevoie de o lege care să-i facă echipele mai slabe şi campionatele mai vulnerabile. Are nevoie de reguli corecte, de investiţii şi de merit, nu de paşapoarte numărate în vestiar după voinţa politică. În numele sportivilor, al cluburilor, al suporterilor şi al tuturor copiilor care visează să joace cândva sub tricolor, vă rog să nu permiteţi intrarea în vigoare a unei legi nedrepte, periculoase, care ar fi o pată de ruşine pe obrazul sportului românesc la nivel internaţional”, arată Ionuţ Stroe în petiţia către preşedintele Nicuşor Dan.

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a reacţionat, după ce Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege, la iniţiativa AUR, POT şi SOS România, prin care ponderea sportivilor români la competiţiile sportive naţionale nu poate fi mai mică de 40%, el afirmând că riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar.

El mai arată că este o iniţiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă şi care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare, pentru că este o lege care discriminează cetăţenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o ţară membră a UE, este neconstituţională şi afectează sportul românesc.