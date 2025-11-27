AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie - Antena Sport

Cele mai importante ştiri ale zilei de 27 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la ședința de urgență organizată de Inter, până la premoniția făcută de Max Verstappen în Las Vegas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Ședință de urgență

Conducerea și staff-ul lui Inter au organizat o ședință-fulger după eșecul dramatic din Liga Campionilor cu Atletico Madrid. Viitorul lui Cristi Chivu e în continuare în siguranță pe banca italienilor.

2. Băluță, OUT

Alexandru Băluță a fost pus pe liber de americanii de la Los Angeles FC. Ajuns în vară în Statele Unite de la FCSB, Băluță a jucat doar 14 minute în tricoul echipei din California.