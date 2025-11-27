AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie - Antena Sport

Cele mai importante ştiri ale zilei de 27 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la ședința de urgență organizată de Inter, până la premoniția făcută de Max Verstappen în Las Vegas.
1. Ședință de urgență
Conducerea și staff-ul lui Inter au organizat o ședință-fulger după eșecul dramatic din Liga Campionilor cu Atletico Madrid. Viitorul lui Cristi Chivu e în continuare în siguranță pe banca italienilor.
2. Băluță, OUT
Alexandru Băluță a fost pus pe liber de americanii de la Los Angeles FC. Ajuns în vară în Statele Unite de la FCSB, Băluță a jucat doar 14 minute în tricoul echipei din California.
3. Cu ochii pe Craiova
Pe as.ro afli ce transfer de 5 milioane de euro poate face Universitatea Craiova. Un club din Spania și-a trimis reprezentanții la meciul cu Mainz din Conference League.
4. În luptă cu depresia
Mayssa Pessoa a dezvăluit detalii despre lupta cu depresia pe care a dus-o în cariera de handbalistă. “Credeam că am să mor”, a povestit fosta jucătoare de la CSM București.
5. Aston Martin are director
Aston Martin a anunțat că Adrian Newey va fi noul director al echipei din 2026. Informațiile îl dădeau pe Christian Horner la Aston Martin, dar zvonurile s-au năruit.
