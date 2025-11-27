Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie

Andrei Nicolae Publicat: 27 noiembrie 2025, 16:54

Comentarii

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Cele mai importante ştiri ale zilei de 27 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la ședința de urgență organizată de Inter, până la premoniția făcută de Max Verstappen în Las Vegas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Ședință de urgență

Conducerea și staff-ul lui Inter au organizat o ședință-fulger după eșecul dramatic din Liga Campionilor cu Atletico Madrid. Viitorul lui Cristi Chivu e în continuare în siguranță pe banca italienilor.

2. Băluță, OUT

Alexandru Băluță a fost pus pe liber de americanii de la Los Angeles FC. Ajuns în vară în Statele Unite de la FCSB, Băluță a jucat doar 14 minute în tricoul echipei din California.

Reclamă
Reclamă

3. Cu ochii pe Craiova

Pe as.ro afli ce transfer de 5 milioane de euro poate face Universitatea Craiova. Un club din Spania și-a trimis reprezentanții la meciul cu Mainz din Conference League.

4. În luptă cu depresia

"450.000 km pe calculator şi 140.000 în bord". Cum afli dacă e dat kilometrajul înapoi la maşini"450.000 km pe calculator şi 140.000 în bord". Cum afli dacă e dat kilometrajul înapoi la maşini
Reclamă

Mayssa Pessoa a dezvăluit detalii despre lupta cu depresia pe care a dus-o în cariera de handbalistă. “Credeam că am să mor”, a povestit fosta jucătoare de la CSM București.

5. Aston Martin are director

Aston Martin a anunțat că Adrian Newey va fi noul director al echipei din 2026. Informațiile îl dădeau pe Christian Horner la Aston Martin, dar zvonurile s-au năruit.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
Observator
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
19:49
“Ai venit cu victoria?” Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova – Mainz
19:47
LIVE TEXTRomânia – Croaţia se joacă ACUM. Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
19:18
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF
18:58
Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia
18:43
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Mainz 0-0. Oltenii, duel cu o formaţie neînvinsă în Conference League
18:22
Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând