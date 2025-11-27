Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar - Antena Sport

Pilotul australian de Formula 1 Oscar Piastri a spus că subiectul referitor la sprijinul pe care i l-ar putea acorda coechipierului său de la McLaren-Mercedes, britanicul Lando Norris, pentru a câştiga titlul mondial în acest an a fost discutat, iar răspunsul a fost “nu”, scrie Reuters.

Norris are un avans de 24 de puncte faţă de Piastri şi de cvadruplul campion mondial de la Red Bull, Max Verstappen, cu două runde rămase, inclusiv sprintul de sâmbătă din Qatar şi Marele Premiu al Qatarului de duminică, care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, de la ora 18:00.

Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris: “Ştiu că nu este imposiibil”

Verstappen a devenit o ameninţare serioasă după ce a fost la 104 puncte în spatele lui Piastri la sfârşitul lunii august şi a câştigat la Las Vegas weekendul trecut, când ambele maşini McLaren au fost descalificate.

Întrebat de reporterii de pe circuitul Lusail dacă au existat discuţii interne pentru a-l ajuta pe Norris, Piastri a răspuns: “Am avut o discuţie foarte scurtă pe această temă, iar răspunsul este nu. Sunt încă la egalitate de puncte cu Max şi am o şansă de a câştiga totuşi dacă lucrurile merg aşa cum vreau eu, deci totul se va juca”.

Piastri şi Norris au câştigat amândoi câte şapte curse în acest sezon, iar echipa a declarat în repetate rânduri că au şanse egale la titlu în ciuda scăderii performanţelor australianului şi că pot lupta pentru titlu. Cei doi au reuşit să rămână în relaţii bune în cadrul echipei, o situaţie rară în Formula 1, când miza a fost atât de mare.