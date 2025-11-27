Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar - Antena Sport

Închide meniul
Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar

Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar

Publicat: 27 noiembrie 2025, 17:03

Lando Norris şi Oscar Piastri / Profimedia

Pilotul australian de Formula 1 Oscar Piastri a spus că subiectul referitor la sprijinul pe care i l-ar putea acorda coechipierului său de la McLaren-Mercedes, britanicul Lando Norris, pentru a câştiga titlul mondial în acest an a fost discutat, iar răspunsul a fost “nu”, scrie Reuters.

Norris are un avans de 24 de puncte faţă de Piastri şi de cvadruplul campion mondial de la Red Bull, Max Verstappen, cu două runde rămase, inclusiv sprintul de sâmbătă din Qatar şi Marele Premiu al Qatarului de duminică, care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, de la ora 18:00.

Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris: “Ştiu că nu este imposiibil”

Verstappen a devenit o ameninţare serioasă după ce a fost la 104 puncte în spatele lui Piastri la sfârşitul lunii august şi a câştigat la Las Vegas weekendul trecut, când ambele maşini McLaren au fost descalificate.

Întrebat de reporterii de pe circuitul Lusail dacă au existat discuţii interne pentru a-l ajuta pe Norris, Piastri a răspuns: “Am avut o discuţie foarte scurtă pe această temă, iar răspunsul este nu. Sunt încă la egalitate de puncte cu Max şi am o şansă de a câştiga totuşi dacă lucrurile merg aşa cum vreau eu, deci totul se va juca”.

Piastri şi Norris au câştigat amândoi câte şapte curse în acest sezon, iar echipa a declarat în repetate rânduri că au şanse egale la titlu în ciuda scăderii performanţelor australianului şi că pot lupta pentru titlu. Cei doi au reuşit să rămână în relaţii bune în cadrul echipei, o situaţie rară în Formula 1, când miza a fost atât de mare.

“Cred că încă mai există o şansă şi aşa s-a întâmplat de câteva ori înainte”, a spus australianul, al cărui manager, Mark Webber, a fost implicat într-o luptă pentru titlu în patru în 2010, luptă care a sfârşit prin a-l favoriza pe Sebastian Vettel de la Red Bull. Vettel a intrat în ultima cursă a acelui sezon, la Abu Dhabi, pe locul trei în clasamentul general, la 15 puncte de lider, fără a fi condus anterior clasamentul. Germanul declarase înainte de cursă că îl va ajuta pe coechipierul său de la Red Bull, Webber, dacă va fi necesar, dar a ajuns să câştige atât cursa, cât şi titlul.

“Ştiu că nu este imposibil”, a spus Piastri, care ar putea deveni primul australian care câştigă titlul, de la Alan Jones în 1980. “Evident, ştiu şi că este o şansă nu foarte mare. Nu mă pot baza doar pe ultimele două weekenduri perfecte… Am nevoie ca alte lucruri să meargă cum vreau şi sunt foarte conştient de asta. Voi încerca doar să am cele mai bune weekenduri posibile, lucru pe care încerc să-l fac, de fapt, în fiecare weekend, şi voi vedea ce se întâmplă cu ceilalţi”, a adăugat el.

Ferrari şi Mercedes, deşi nu luptă pentru campionatul piloţilor, sunt, de asemenea, în lupta pentru locul al doilea, după McLaren, în clasamentul constructorilor, şi ar putea lua puncte de la oricare dintre concurenţii individuali.

În prezent, în clasamentul Campionatului Mondial al piloţilor, cu două etape înainte de finalul ediţiei, lider este Lando Norris cu 390 de puncte, urmat de Piastri şi Max Verstappen cu câte 366 puncte.

