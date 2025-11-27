Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră - Antena Sport

Închide meniul
Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră

27 noiembrie 2025
Video

Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră

Andrei Nicolae Publicat: 27 noiembrie 2025, 12:01

Comentarii

Alexandra Dulgheru, în timpul unui interviu / Antena Sport

Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, “încinge” telefonul de la prima oră. Nici nu face bine ochi, că deschide Instagramul. I-a dat telefonului ei un nume de fată: Zuza.

În epoca tehnologiei, Alexandra Dulgheru își începe ziua cu telefonul în mână: “Deschid Instagramul. Este (n.r. rețeaua de) social media pe care stau cel mai mult și dacă îți vine să crezi sau nu, n-am Tik Tok“.

Căpitan la naționala de tenis fete a României, Alexandra încearcă să descopere și tainele AI-ului în cele aproape 5 ore pe zi pe care le petrece pe telefon: “Acum, la FED Cup, nu prea am avut timp, mi-au și luat telefonul din mână că am vrut să fac eu poze la grupul din spate și mi-au zis: «Nu, n-ai voie cu telefon». Deci am stat vreo șapte ore fără telefon, ceea ce a fost wow“.

Aplicațiile de meditație le are în telefon de când era jucătoare. Pentru gătit, Alexandra Dulgheru n-are nevoie de aplicații: “Cine să gătească? (n.r. râde) Cine ce? Aplicația mea este mama“.

Pentru zborurile lungi, ea și-a instalat și jocuri pe telefon: “M-am jucat remi, recent mi-am pus de strategie, îți faci un orășel al tău, începi să omori monstruleți și tot așa, crești“.

Alexandra are și o aplicație utilă de care nu se poate dezlipi: “Zic: «Aoleu, unde sunt? N-am Google Maps, nu am aia, nu am telefonul, nu știu unde sunt». Deci da, Waze, Google Maps folosesc cel mai mult“.

