România - Croaţia se joacă ACUM. Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 - Antena Sport

România va întâlni Croaţia, în primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Tricolorele vor debuta joi seară, de la ora 19:00, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Croaţia, Japonia şi Danemarca sunt adversarele din grupa pe care România o va disputa la Rotterdam. Primele trei clasate se vor califica în grupa principală, cu punctele acumulate în meciurile contra celorlalte două echipe care obţin calificarea.
România – Croaţia LIVE TEXT
Min. 52: România – Croaţia 28-19: Jucătoarele lui Ovidiu Mihăilă în sala de la Rotterdam.
Min. 45: România – Croaţia 22-17: Repriză secundă foarte bună făcută de tricolore.
Min. 40: România – Croaţia 17-13: Tricolorele au mărit avansul.
Min. 35: România – Croaţia 16-13: Început foarte bun de repriză pentru tricolore.
Pauză! România – Croaţia 13-12.
Min. 25: România – Croaţia 12-10: Tricolorele menţin avansul de două goluri.
Min. 21: România – Croaţia 10-8: Momente bune pentru tricolore, ceea ce l-a făcut pe selecţionerul Croaţiei să ceară timeout.
Min. 20: România – Croaţia 9-8: Jucătoarele lui Ovidiu Mihăilă se află în avantaj pentru a doua oară.
Min. 16: România – Croaţia 6-7: Tricolorele au venit la un singur gol în spatele croatelor. 7 metri transformat de Grozav, iar România va avea superioritate numerică.
Min. 10: România – Croaţia 3-5. Avantaj de două goluri pentru croate. România a înscris un singur gol din acţiune în primele 10 minute.
Min. 5: România – Croaţia 2-3: Tricolorele au încasat trei goluri la rând după ce au deschis scorul, dar au reuşit să întrerupă seria croatelor.
Update 19:10: A început meciul.
Update 19:03: Federaţia Română de Handbal a venit şi cu un comunicat. Motivul întârzierii a fost devierea neprevăzută a traseului.
Update 18:50: Meciul dintre România şi Croaţia va începe cu o întârziere de 10 minute, din cauza faptului că tricolorele au fost blocate în trafic.
În ultimele două meciuri disputate contra Croaţiei, România s-a impus de fiecare dată la 2 goluri (25-23 şi 26-24), în preliminariile Campionatului European din 2024.
“Responsabilitatea contează foarte mult, motivația va exista cu siguranță, pentru că le cunosc foarte bine și-și doresc foarte mult, dar și echilibrul care-ți dă o liniște interioară să te poți exprima la adevărata valoare”, a declarat selecţionerul Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului la turneul final.
Lotul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
- Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
- Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
- Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
- Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
- Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
- Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
- Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița).
Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
- România – Croația, ora 19:00, 27 noiembrie
- România – Japonia, ora 19:00, 29 noiembrie
- România – Danemarca, ora 21:30, 1 decembrie
