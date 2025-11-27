România - Croaţia se joacă ACUM. Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 - Antena Sport

Min. 21: România – Croaţia 10-8: Momente bune pentru tricolore, ceea ce l-a făcut pe selecţionerul Croaţiei să ceară timeout.

Min. 20: România – Croaţia 9-8: Jucătoarele lui Ovidiu Mihăilă se află în avantaj pentru a doua oară.

Min. 16: România – Croaţia 6-7: Tricolorele au venit la un singur gol în spatele croatelor. 7 metri transformat de Grozav, iar România va avea superioritate numerică.

Min. 10: România – Croaţia 3-5. Avantaj de două goluri pentru croate. România a înscris un singur gol din acţiune în primele 10 minute.

Min. 5: România – Croaţia 2-3: Tricolorele au încasat trei goluri la rând după ce au deschis scorul, dar au reuşit să întrerupă seria croatelor.

Update 19:10: A început meciul.

Update 19:03: Federaţia Română de Handbal a venit şi cu un comunicat. Motivul întârzierii a fost devierea neprevăzută a traseului.

Update 18:50: Meciul dintre România şi Croaţia va începe cu o întârziere de 10 minute, din cauza faptului că tricolorele au fost blocate în trafic.

În ultimele două meciuri disputate contra Croaţiei, România s-a impus de fiecare dată la 2 goluri (25-23 şi 26-24), în preliminariile Campionatului European din 2024.

“Responsabilitatea contează foarte mult, motivația va exista cu siguranță, pentru că le cunosc foarte bine și-și doresc foarte mult, dar și echilibrul care-ți dă o liniște interioară să te poți exprima la adevărata valoare”, a declarat selecţionerul Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului la turneul final.

Lotul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Portari : Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila) Extreme dreapta : Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București) Inter dreapta : Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova) Coordonatori : Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița) Pivoți : Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea) Interi stânga : Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid) Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița).

Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025