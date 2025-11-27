Marius Şumudică, avertisment pentru Rapid: "Dacă nu câştigă acolo, e out" - Antena Sport

Rapid traversează o perioadă excelentă. În campionat giuleştenii sunt pe primul loc, cu 35 de puncte, după 17 etape disputate, cu două puncte peste locul 2, ocupat de Botoşani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a câştigat fără emoţii şi primul meci din Cupă, cu Dumbrăviţa, cu 4-0. Partida respectivă Rapid a disputat-o acasă, în Giuleşti, deşi ar fi trebuit să o joace în deplasare. Conducerea Rapidului a ajuns la o înţelegere cu cea a echipei Dumbrăviţa, care evoluează în Liga a 2-a.

Marius Şumudică îi avertizează pe giuleşteni în privinţa meciului de Cupă cu FC Argeş

În ciuda parcursului bun, fostul antrenor al Rapidului, Marius Şumudică (54 de ani) îi avertizează pe giuleşteni că trebuie neapărat să câştige meciul de Cupă cu FC Argeş. Altfel, susţine Şumudică, vor fi eliminaţi din Cupă, iar Rapid va rata un obiectiv.

„M-am uitat pe programul Rapidului. Le vine Csikszereda. O echipă abordabilă pe Giulești. Pe Giulești e greu pentru o echipă nou-promovată. Rapidul va câștiga. Sunt convins. După care le vine un meci capital din punctul meu de vedere: meciul din Cupă, la Pitești. Dacă nu câștigă acolo, e out din Cupă. Rapid pierde unul dintre obiective dacă nu bate la Pitești. Asta își doresc giuleștenii: parcurs în Cupă”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

FC Argeş e antrenată chiar de cumnatul lui Şumudică, Bogdan Andone. Piteştenii au un sezon foarte bun, fiind pe locul 5 în campionat, după 17 etape. FC Argeş a acumulat 27 de puncte.