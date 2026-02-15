Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica - Antena Sport

Kylian Mbappe (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în ultimul meci disputat de Real Madrid. Starul francez a privit de pe bancă meciul câştigat categoric de “galactici”, scor 4-1, cu Real Sociedad, în etapa a 24-a din La Liga.
Kylian Mbappe a resimţit dureri după partida cu Valencia, din etapa trecută, în care a reuşit să marcheze un gol.
Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid
Astfel, Alvaro Arbeloa a preferat să nu rişte şi l-a menajat pe Kylian Mbappe pentru duelul cu Real Sociedad. Antrenorul lui Real Madrid a dat asigurări ca starul francez se simte bine şi va reveni pe teren săptămâna viitoare.
“Depune mari eforturi în privinţa disconfortului resimţit, însă azi (n.r. sâmbătă, la meciul cu Real Sociedad) am preferat să nu riscăm, astfel încât la Lisabona să poată fi titular”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform marca.com, despre Kylian Mbappe.
Mbappe va fi astfel apt pentru duelul tur cu Benfica, din play-off-ul pentru optimi din Champions League. Partida se va disputa marţi, de la ora 22:00.
“Galacticii” vor să-şi ia revanşa în faţa echipei lui Jose Mourinho, după eşecul suferit la finalul lunii ianuarie, scor 4-2. Benfica a reuşit să se califice dramatic în faza următoare din Champions League după meciul cu Real Madrid, portarul Trubin marcând la ultima fază.
