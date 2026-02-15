„Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia!” Ce scria presa lumii după golul magnific al lui Adrian Ilie, cu Columbia - Antena Sport

În a doua repriză, columbienii au alergat după egalare, dar ocaziile mari au lipsit. Echipa lui Hernán Darío Gómez a amenințat poarta lui Stelea doar prin șuturi de la distanță sau faze fixe. De fapt, tot românii, mai ales prin Ovidiu Stângă, au fost mai aproape de gol. S-a terminat 1-0 și „tricolorii” impresionau din nou la Cupa Mondială.

Unicul gol al meciului l-a marcat Adrian Ilie, în prelungirile primei reprize, cu o execuție „magnifică”, așa cum a numit-o comentatorul meciului. „Cobra” a primit o pasă cu călcâiul de la Hagi, a preluat în viteză, l-a depășit pe Mauricio Serna și apoi a evitat un tackle al lui Palacios, după care a înțepat mingea, cu dreptul, peste portarul Mondragón.

După ce, în 1994, Gică Hagi marca o bijuterie de gol în poarta Columbiei, patru ani mai târziu a venit rândul lui Adrian Ilie să reușească o execuție minunată. Calificați la Mondialul din Franța, „tricolorii” au dat din nou peste Columbia și, la fel ca în Statele Unite, i-au întâlnit pe sud-americani chiar în meciul de debut.

Presa din Columbia: „Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia!”

Victoria echipei lui Iordănescu și golul fabulos al lui Adrian Ilie au fost comentate pe larg în presa internațională. Jurnaliștii din Columbia au descris meciul de la Lyon drept „un debut amar” al echipei lor naționale. „România a avut mingea, a ordonat jocul și a stabilit regulile. Columbia și-a așteptat adversarul, cu cinci mijlocași. Apoi, minutul 45. Hagi, din nou Hagi, pe partea dreaptă a apărării noastre și cu spatele la poartă.

Bermúdez a ieșit să-l închidă, dar românul a dat un călcâi, în aer. Cabrera n-a ajuns la minge, dar Ilie, numărul 11 al românilor, da. Palacios s-a aruncat cu o alunecare la fel de lungă pe atât de inutilă. Ilie, cu exteriorul piciorului drept, a înălțat mingea. Faryd (n.r. – portarul Columbiei) n-a ajuns la ea. Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia”, a scris publicația El Tiempo, în ediția de 16 iunie 1998.

Adrian Ilie, „rapid și cu șut mortal”

„Ilie al României șerpuiește prin apărare”, a titrat publicația LA Times, imediat după meci. „E rapid și șutul său e mortal. De aceea, atacantul român Adrian Ilie e poreclit „Cobra” de către colegii și fanii de la Valencia, echipa sa de club. Și luni după-amiază, la Lyon, tânărul de 24 de ani originar din Craiova a arătat lumii, în general, și Columbiei, în special, de ce ar trebui să se teamă de el”, a scris sursa citată.