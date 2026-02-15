Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: "Este evident" - Antena Sport

Cristi Chivu a deranjat cu declaraţiile sale după victoria obţinută de Inter în faţa lui Juventus, scor 3-2. Succesul liderului din Serie A a fost umbrit de un moment controversat care a avut loc la finalul primei reprize. În minutul 42, Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben, după ce l-a atins pe Bastoni. Eliminarea a fost criticată dur de cei de la Juventus, iar scandalul ţine prima pagină a ziarelor din Italia.

La conferinţa de presă, Cristi Chivu a declarat că este de acord cu decizia luată de arbitru, aceea de a-l elimina pe Kalulu. Antrenorul român susţine că un jucător cu experienţă ar trebui să ştie să ţină mâinile departe de adversar, mai ales când ştie că are deja cartonaş galben.

Cristi Chivu, criticat şi de Massimo Ambrosini, după Inter – Juventus 3-2

Vorbele lui Chivu nu au fost primite bine în Italia. După Alessandro Del Piero, a venit rândul lui Massimo Ambrosini să îl critice pe antrenorul român. Fostul jucător de la AC Milan este de părere că antrenorul lui Inter ar fi putut să se exprime diferit.

“Cuvintele lui Chivu despre Kalulu și Bastoni? Într-o astfel de situație, chiar și a merge în fața camerelor și a admite eroarea arbitrului, dacă el ar fi recunoscut că a existat, nu ar fi schimbat percepția asupra modului de comunicare al lui Chivu.

Este evident că există o greșeală și nu este vina lui Chivu dacă se greșește, iar Chivu ar fi putut să o spună și nu s-ar fi schimbat nimic în discursul său. Eu m-aș fi exprimat diferit legat de un incident atât de clar”, a declarat Massimo Ambrosini, potrivit fcinter1908.it.