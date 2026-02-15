Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: "De aia l-am înjurat" - Antena Sport

Dan Nistor (37 de ani) a oferit noi detalii despre scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani), la mai bine de o săptămână după derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Veteranul “Şepcilor roşii” a recunoscut de ce l-a înjurat pe adversar, pe finalul partidei.

După meci, Cristiano Bergodi a fost în centrul atenţiei, el oferind scene incredibile. Antrenorul lui U Cluj a intrat pe teren şi a sărit la Andrei Cordea, pentru injuriile pe care acesta le-a adresat.

Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea

Dan Nistor a dezvăluit că l-a înjurat pe Andrei Cordea deoarece acesta a făcut semne obscene către galeria lui U Cluj. Mijlocaşul “Şepcilor roşii” a transmis că adversarul său s-a împăcat cu Cristiano Bergodi, după cele întâmplate.

“Știți cum e la fotbal, te mai împaci, te mai… Nu cred că e ok ca un jucător să înjure antrenorul. Exact, a fost înjurat Bergodi, pe mine putea să mă înjure până mâine. Din ce știu, i-a dat mesaj și lui Mister, a vorbit și Daniel Pancu cu el, s-au împăcat.

Eu sunt corect, l-am înjurat pe Cordea. A făcut niște semne obscene către galeria noastră, de aia l-am înjurat. Dacă al patrulea arbitru era mai atent, putea să-mi dea mie al doilea galben, lui Cordea, și nu se mai întâmpla nimic. A fost urât, da, se mai întâmplă, dar pe viitor sper să nu mai fie”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro.