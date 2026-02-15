Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: "De aia l-am înjurat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: “De aia l-am înjurat”

Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: “De aia l-am înjurat”

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 11:45

Comentarii
Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: De aia l-am înjurat

Dan Nistor, la finalul unui meci la U Cluj/ Sport Pictures

Dan Nistor (37 de ani) a oferit noi detalii despre scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani), la mai bine de o săptămână după derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Veteranul “Şepcilor roşii” a recunoscut de ce l-a înjurat pe adversar, pe finalul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Cristiano Bergodi a fost în centrul atenţiei, el oferind scene incredibile. Antrenorul lui U Cluj a intrat pe teren şi a sărit la Andrei Cordea, pentru injuriile pe care acesta le-a adresat.

Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea

Dan Nistor a dezvăluit că l-a înjurat pe Andrei Cordea deoarece acesta a făcut semne obscene către galeria lui U Cluj. Mijlocaşul “Şepcilor roşii” a transmis că adversarul său s-a împăcat cu Cristiano Bergodi, după cele întâmplate.

“Știți cum e la fotbal, te mai împaci, te mai… Nu cred că e ok ca un jucător să înjure antrenorul. Exact, a fost înjurat Bergodi, pe mine putea să mă înjure până mâine. Din ce știu, i-a dat mesaj și lui Mister, a vorbit și Daniel Pancu cu el, s-au împăcat.

Eu sunt corect, l-am înjurat pe Cordea. A făcut niște semne obscene către galeria noastră, de aia l-am înjurat. Dacă al patrulea arbitru era mai atent, putea să-mi dea mie al doilea galben, lui Cordea, și nu se mai întâmpla nimic. A fost urât, da, se mai întâmplă, dar pe viitor sper să nu mai fie”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Atât Cristiano Bergodi, cât şi Andrei Cordea au fost eliminaţi, în urma scandalului uriaş. Comisia de Disciplină a analizat cazul în această săptămână, însă decizia finală urmează să se ia pe 18 februarie, dat fiind faptul că antrenorul italian nu a putut fi prezent la prima înfăţişare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
12:24
Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul
12:05
Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica
12:02
Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: “Este evident”
11:41
„Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia!” Ce scria presa lumii după golul magnific al lui Adrian Ilie, cu Columbia
11:31
AUR pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu la WTT Star Contender Chennai 2026
10:54
Lindsey Vonn nu regretă participarea la Milano Cortina 2026: “Am ales să îmi asum acest risc”
Vezi toate știrile
1 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 2 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 3 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv 6 Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde”
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”