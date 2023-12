Probleme financiare pentru tatăl Simonei Halep! Rude ale familiei tenismenei cer falimentul unei firme deţinute de Stere Halep! - Antena Sport

Reclamă

SNH Gold Imperial SRL, fosta Cubit SRL, a fost înființată în anul 1992, iar tatăl Simonei Halep deține integral capitalul social și administrarea. În 2022, societatea a înregistrat o cifră de afaceri în afaceri de 548.602 de lei, pierderi în valoare de 259.746 de lei, dar și datorii de peste 7,6 milioane de lei, notează sursa citată.

Societatea respectivă are un punct de lucru la Ovidiu. Acolo s-ar dori construirea unei crame, cu producție, alimentație publică și spațiu comercial. Publicaţia citată mai scrie că în luna aprilie a acestui an a fost depusă la Agenția pentru Protecția Mediului documentaţia necesară unui Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilan a unui lot din orașul Ovidiu.

Reclamă

Simona Halep, discurs dur la adresa lui Patrick Mouratoglou: „O carieră de 25 de ani e distrusă”

Simona Halep a avut un discurs dur la adresa lui Patrick Mouratoglou! Fostul lider WTA aşteaptă un verdict de la TAS în perioada 7-9 februarie 2024. Românca a făcut apel la suspendarea de patru ani primită de la Sport Resolutions.

Recent, Halep a acordat un interviu în Franţa şi a vorbit şi despre Patrick Mouratoglou. Cei doi nu au mai vorbit de câteva luni, iar românca nu l-a menajat pe antrenorul francez şi pe echipa acestuia.

Simona Halep este recunoscătoare pentru faptul că Mouratoglou şi-a recunoscut greşeala, dar a avut un discurs dur la adresa echipei în care a avut încredere totală. În cele din urmă, pentru această greşeală, românca plăteşte un preţ uriaş.

Reclamă 4 / 0/3

„Nu sportivul de performanță trebuie să verifice ce conține un supliment” „Echipa mea a recomandat să iau un supliment cu colagen. Am ținut cont de recomandarea și ulterior s-a dovedit că suplimentul era contaminat. Un sportiv profesionist e înconjurat de oameni care trebuie să aibă grijă de el, de sănătatea lui. Mi-am pus mereu încrederea totală în oamenii cu care am lucrat. Nu sportivul de performanță trebuie să verifice ce conține un supliment. Sunt sigură că ce s-a întâmplat n-a fost cu intenție și sunt recunoscătoare că el și-a recunoscut greșeala, care e și greșeala echipei. Ei sunt cei care mi-au dat acest supliment. Și din cauza acestei greșeli, greșeala lor, eu sunt singura persoană care plătește prețul. O carieră de 25 de ani e distrusă! Acum nu mai lucrăm împreună. N-am mai avut nicio legătură de câteva luni. Și nici nu m-am mai antrenat la Academia Mouratoglou de anul trecut”, a declarat Simona Halep, pentru parismatch.com. Simona Halep nu se dă bătută! Anunţul româncei în presa din Franţa În urmă cu o săptămână, Simona Halep a declarat că sunt şanse mari să îşi încheie cariera, în cazul în care suspendarea de patru ani va rămâne valabilă. Acum, dubla câştigătoare de Grand Slam a acordat un nou interviu în presa din Franţa şi a anunţat că va face tot posibilul pentru a îşi încheia cariera pe teren, indiferent de verdictul dat de TAS. „Prefer să nu iau în considerare scenariul extrem, cel rău. Ar fi un dezastru. Mai ales pentru că, dacă sancțiunea va fi menținută, nu pot știi ce se va întâmpla peste trei ani, cum se va schimba corpul meu. Visul meu este să revin, indiferent de vârstă. Un lucru e cert, aleg cum îmi termin cariera și nu vreau să se termine altundeva decât pe teren. Cred că, având în vedere munca pe care am depus-o în toți acești ani, merit asta”, a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat francezilor de la parismatch.com. Reclamă

Simona Halep nu a mai jucat tenis de pe 29 august, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la US Open de Daria Snigur din Ucraina. Testul anti-doping de la New York a fost pozitiv la roxadustat. Halep a fost suspendată provizoriu, după care a primit o suspendare de patru ani în luna septembrie a acestui an.