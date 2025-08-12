"A fost penalty clar" Costel Gâlcă a criticat arbitrajul şi şi-a făcut praf jucătorii: "Vor intra alţii cu FCSB" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 12 august 2025, 0:08

A fost penalty clar Costel Gâlcă a criticat arbitrajul şi şi-a făcut praf jucătorii: Vor intra alţii cu FCSB

Costel Gâlcă / Profimedia Images

Costel Gâlcă s-a arătat foarte supărat pe modul în care s-au prezentat jucătorii săi în prima repriză a meciului cu Oţelul. Gâlcă a admis că jocul Rapidului s-a schimbat în a doua repriză. Cu toate acestea, a transmis că îşi dorea foarte mult 3 puncte la Galaţi, cu care Rapid ar fi urcat pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova.

Costel Gâlcă a anunţat şi că vor avea loc schimbări în echipa Rapidului la derby-ul cu FCSB. Rapid – FCSB se dispută duminică, de la ora 21:30. Va fi primul meci al roş-albaştrilor după returul decisiv cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Drita – FCSB se joacă joi, de la ora 21:00.

Costel Gâlcă: “O primă repriză foarte proastă. Nu-mi explic”

(n.r: Mulţumit cu acest egal?) Am făcut o repriză foarte proastă, a fost şi meritul adversarului, au început foarte bine, au fost agresivi. Ştiam asta, le-am spus, am vorbit săptămâna asta cu ei că sunt foarte agresivi.

După aceea, un lucru bun a fost că am revenit în a doua repriză, am jucat destul de bine, am reuşit să marcăm şi am avut şi alte ocazii.

(n.r: Parcă am văzut două meciuri total opuse. Ce le-aţi spus la pauză?) Bineînţeles, că să îi atragem mai mult între linii, să jucăm mai mult între linii, să facem schimbare de direcţie, pentru că nu îi atrăgeam unde aveam şi noi posesia. Să avem mai multă personalitate, să putem să combinăm mult mai mult la mijlocul terenului.

Îmi doream foarte mult să câştig aici, erau 3 puncte importante pentru noi. Ne dădea încredere.

“Am jucat cu multă frică în prima repriză”

(n.r: Un Alex Dobre din nou percutant în a doua repriză) Toată echipa a fost. În prima repriză am jucat cu multă frică, cu mult respect, prea relaxaţi, nu ştiu. E bine că în a doua repriză ne-am revenit, ne-am creat ocazii.

Hromada e accidentat şi nu ştiu dacă îl avem pentru meciul care vine.

(n.r. despre faza controversată) Din punctul meu de vedere, a fost penalty clar, dar arbitrii decid.

Îmi doream 3 puncte. Vă spun sincer şi eram convins că o să luăm cele 3 puncte. E şi meritul adversarului, pentru că a făcut o primă repriză foarte bună.

(n.r: Se vor schimba lucruri pentru meciul cu FCSB?)  Vom vedea. Cu siguranţă că vor intra alţi jucători care pot să dea mai mult şi să le punem probleme celor de la FCSB.

Îmi doream foarte mult să fim mai constanţi în joc. Dacă vrem să avem personalitate, trebuie să jucăm mult mai mult să putem să avem mingea, să ne mişcăm mai mult. Cu mai multă încredere, pentru că am făcut-o în alte meciuri.

(n.r. Baroan nu a fost acel vârf percutant de la meciul cu Botoşani) Problema a fost că nici echipa nu a arătat bine în prima repriză. Nu am arătat deloc bine prima repriză. Şi nu pot să îmi explic pentru că am început foarte bine meciurile în general. Prima repriză a fost foarte proastă”, a declarat Costel Gâlcă, pentru digisport.ro, după Oţelul – Rapid 1-1.

Oţelul – Rapid 1-1

Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Liga 1.

Gălăţenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reţinut şutul lui Bană. După trei minute, Andrei Ciobanu a deschis scorul, înscriind la colţul lung, şi Oţelul a avut avantaj minim la pauză.

Rapidul a jucat altceva în repriza secundă şi ocaziile au început să curgă încă din minutul 48, când Alex Dobre a trimis puţin pe lângă poarta gazdelor. La faza următoare, Tobias Christensen a şutat bine, dar Dur-Bozoancă a scos in extremis. Tot portarul gălăţean a intervenit în minutul 54, respingând în transversală şutul lui Borza. Alex Dobre a marcat golul egalizator al giuleştenilor, în minutul 60, apoi Baroan nu a găsit poarta, cinci minute mai târziu. Oaspeţii au solicitat penalty în minutul 76, invocând un henţ la Zhelev, dar după verificarea VAR nu s-a dat nimic şi partida de la Galaţi s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Rapid a ajuns la 11 puncte în cinci etape şi este pe locul secund, după Universitatea Craiova (13 puncte). Oţelul a bifat al treilea meci egal şi, cu 6 puncte este pe locul 9.

