"A fost penalty clar" Costel Gâlcă a criticat arbitrajul şi şi-a făcut praf jucătorii: "Vor intra alţii cu FCSB" - Antena Sport

Costel Gâlcă s-a arătat foarte supărat pe modul în care s-au prezentat jucătorii săi în prima repriză a meciului cu Oţelul. Gâlcă a admis că jocul Rapidului s-a schimbat în a doua repriză. Cu toate acestea, a transmis că îşi dorea foarte mult 3 puncte la Galaţi, cu care Rapid ar fi urcat pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova.

Costel Gâlcă a anunţat şi că vor avea loc schimbări în echipa Rapidului la derby-ul cu FCSB. Rapid – FCSB se dispută duminică, de la ora 21:30. Va fi primul meci al roş-albaştrilor după returul decisiv cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Drita – FCSB se joacă joi, de la ora 21:00.

Costel Gâlcă: “O primă repriză foarte proastă. Nu-mi explic”

“(n.r: Mulţumit cu acest egal?) Am făcut o repriză foarte proastă, a fost şi meritul adversarului, au început foarte bine, au fost agresivi. Ştiam asta, le-am spus, am vorbit săptămâna asta cu ei că sunt foarte agresivi.

După aceea, un lucru bun a fost că am revenit în a doua repriză, am jucat destul de bine, am reuşit să marcăm şi am avut şi alte ocazii.

(n.r: Parcă am văzut două meciuri total opuse. Ce le-aţi spus la pauză?) Bineînţeles, că să îi atragem mai mult între linii, să jucăm mai mult între linii, să facem schimbare de direcţie, pentru că nu îi atrăgeam unde aveam şi noi posesia. Să avem mai multă personalitate, să putem să combinăm mult mai mult la mijlocul terenului.