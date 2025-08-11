Alexandru Dobre, mesaj ferm după ce a marcat în Oţelul - Rapid 1-1: "Trebuie şi să suferim" - Antena Sport

Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce a marcat în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a cincea de Liga 1. Mijlocaşul s-a declarat mulţumit de rezultatul partidei.
Rapid a ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza de la Galaţi. Giuleştenii rămân însă neînvinşi, iar în runda viitoare vor avea derby-ul cu FCSB.
Alexandru Dobre, mesaj ferm după ce a marcat în Oţelul – Rapid 1-1
Alexandru Dobre s-a declarat bucuros pentru faptul că a reuşit să-şi ajute echipa, în duelul cu Oţelul. Mijlocaşul a subliniat însă că Rapid mai are lucruri de îmbunătăţit, ţinând cont de jocul modest din prima repriză.
“Suntem mulţumiţi că am luat un punct, e un lucru pozitiv, sunt fericit pentru ce am reuşit. Cu siguranţă ne doream cele trei puncte, dar mergem acasă şi ne concentrăm pentru următoarea partidă.
Nu ne-a ieşit ce ne-am propus în prima repriză, trebuie să şi suferim. Dar mă bucur că ne-am revenit în a doua repriză şi plecăm cu un punct acasă. Am simţit să o fac pe cont propriu şi mă bucur că am ajutat echipa cu un gol, asta e cel mai important. Pozitiv în continuare. E un maraton, sunt multe meciuri de jucat, important e să jucăm cu curaj.
Avem de muncit, avem multe lucruri de pus la punct, dar împreună, ca o familie, o putem face. Este obiectivul nostru, ne dorim să facem un întreg joc, de la început până la sfârşit, cu acţiuni, să marcăm. Dar vom pune la punct, gândim pozitiv. Este o onoare să port banderola, dar cel mai important e că năieţii au încredere în mine, eu în ei, şi sper să facem lucruri frumoase împreună”, a declarat Alexandru Dobre, conform digisport.ro, după Rapid – Oţelul 1-1.
Fază controversată în Oţelul – Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ
A avut loc o fază controversată în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1. Giuleştenii au cerut penalty în repriza secundă. În minutul 75, Hazrollaj a şutat spre poarta gălăţenilor. Mingea a fost deviată şi l-a lovit în braţ pe fundaşul celor de la Oţelul, Zhelev.
Arbitrul Viorel Flueran a dictat, iniţial, corner pentru Rapid, înainte ca jocul să fie oprit. Faza a fost analizată în camera VAR, iar după câteva minute, s-a decis ca giuleştenii să nu primească lovitură de la 11 metri.