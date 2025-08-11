Fază controversată în Oţelul - Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ - Antena Sport

Închide meniul
Fază controversată în Oţelul – Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ

Fază controversată în Oţelul – Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ

Publicat: 11 august 2025, 23:43

Rapid a cerut penalty în meciul cu Oţelul/ Captură Digi Sport

A avut loc o fază controversată în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1. Giuleştenii au cerut penalty în repriza secundă.

În minutul 75, Hazrollaj a şutat spre poarta gălăţenilor. Mingea a fost deviată şi l-a lovit în braţ pe fundaşul celor de la Oţelul, Zhelev.

Fază controversată în Oţelul – Rapid

Arbitrul Viorel Flueran a dictat, iniţial, corner pentru Rapid, înainte ca jocul să fie oprit. Faza a fost analizată în camera VAR, iar după câteva minute, s-a decis ca giuleştenii să nu primească lovitură de la 11 metri.

Pe reluări se poate observa faptul că balonul a atins braţul lui Zhelev şi existau circumstanţe pentru acordarea unui penalty. Cei din camera VAR au decis ca Viorel Flueran să nu fie chemat la margine pentru a revedea faza.

Rapid a rămas neînvinsă în Liga 1, însă a ratat şansa de a urca pe primul loc, înaintea derby-ului cu FCSB. După cinci etape disputate, giuleştenii lui Costel Gâlcă au acumulat 11 puncte, fiind la două puncte distanţă faţă de liderul Universitatea Craiova.

Oţelul – Rapid 1-1

Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Liga 1.

Gălăţenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reţinut şutul lui Bană. După trei minute Andrei Ciobanu a deschis scorul, înscriind la colţul lung, şi Oţelul a avut avantaj minim la pauză.

Rapidul a jucat altceva în repriza secundă şi ocaziile au început să curgă încă din minutul 48, când Alex Dobre a trimis puţin pe lângă poarta gazdelor. La faza următoare, Tobias Christensen a şutat bine, dar Dur-Bozoancă a scos in extremis. Tot portarul gălăţean a intervenit în minutul 54, respingând în transversală şutul lui Borza. Alex Dobre a marcat golul egalizator al giuleştenilor, în minutul 60, apoi Baroan nu a găsit poarta, cinci minute mai târziu. Oaspeţii au solicitat penalti în minutul 76, invocând un henţ la Zhelev, dar după verificarea VAR nu s-a dat nimic şi partida de la Galaţi s-a încheiat la egalitate, 1-1.

OŢELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Joao Lameira, Joao Paolo, A. Ciobanu (Andrezinho 68) – Patrick Fernandes (Trif 88), Paulinho, Bană. ANTRENOR: Laszlo Balint

RAPID: Stolz – Braun, D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza (El Sawy 90) – K. Keita, Hromada (Gojkovic 39) – Al. Dobre, T. Christensen (Blazek 90), Micovschi (Hazrollaj 46) – Baroan. ANTRENOR: Costel Gâlcă

