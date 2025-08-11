Fază controversată în Oţelul - Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ - Antena Sport

A avut loc o fază controversată în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1. Giuleştenii au cerut penalty în repriza secundă.
În minutul 75, Hazrollaj a şutat spre poarta gălăţenilor. Mingea a fost deviată şi l-a lovit în braţ pe fundaşul celor de la Oţelul, Zhelev.
Fază controversată în Oţelul – Rapid
Arbitrul Viorel Flueran a dictat, iniţial, corner pentru Rapid, înainte ca jocul să fie oprit. Faza a fost analizată în camera VAR, iar după câteva minute, s-a decis ca giuleştenii să nu primească lovitură de la 11 metri.
Pe reluări se poate observa faptul că balonul a atins braţul lui Zhelev şi existau circumstanţe pentru acordarea unui penalty. Cei din camera VAR au decis ca Viorel Flueran să nu fie chemat la margine pentru a revedea faza.
Rapid a rămas neînvinsă în Liga 1, însă a ratat şansa de a urca pe primul loc, înaintea derby-ului cu FCSB. După cinci etape disputate, giuleştenii lui Costel Gâlcă au acumulat 11 puncte, fiind la două puncte distanţă faţă de liderul Universitatea Craiova.
Oţelul – Rapid 1-1
Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Liga 1.
Gălăţenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reţinut şutul lui Bană. După trei minute Andrei Ciobanu a deschis scorul, înscriind la colţul lung, şi Oţelul a avut avantaj minim la pauză.
Rapidul a jucat altceva în repriza secundă şi ocaziile au început să curgă încă din minutul 48, când Alex Dobre a trimis puţin pe lângă poarta gazdelor. La faza următoare, Tobias Christensen a şutat bine, dar Dur-Bozoancă a scos in extremis. Tot portarul gălăţean a intervenit în minutul 54, respingând în transversală şutul lui Borza. Alex Dobre a marcat golul egalizator al giuleştenilor, în minutul 60, apoi Baroan nu a găsit poarta, cinci minute mai târziu. Oaspeţii au solicitat penalti în minutul 76, invocând un henţ la Zhelev, dar după verificarea VAR nu s-a dat nimic şi partida de la Galaţi s-a încheiat la egalitate, 1-1.