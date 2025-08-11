Fază controversată în Oţelul - Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ - Antena Sport

A avut loc o fază controversată în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1. Giuleştenii au cerut penalty în repriza secundă.

În minutul 75, Hazrollaj a şutat spre poarta gălăţenilor. Mingea a fost deviată şi l-a lovit în braţ pe fundaşul celor de la Oţelul, Zhelev.

Fază controversată în Oţelul – Rapid

Arbitrul Viorel Flueran a dictat, iniţial, corner pentru Rapid, înainte ca jocul să fie oprit. Faza a fost analizată în camera VAR, iar după câteva minute, s-a decis ca giuleştenii să nu primească lovitură de la 11 metri.

Pe reluări se poate observa faptul că balonul a atins braţul lui Zhelev şi existau circumstanţe pentru acordarea unui penalty. Cei din camera VAR au decis ca Viorel Flueran să nu fie chemat la margine pentru a revedea faza.

Rapid a rămas neînvinsă în Liga 1, însă a ratat şansa de a urca pe primul loc, înaintea derby-ului cu FCSB. După cinci etape disputate, giuleştenii lui Costel Gâlcă au acumulat 11 puncte, fiind la două puncte distanţă faţă de liderul Universitatea Craiova.