Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul - Antena Sport

Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Atacantul de 24 de ani s-a înţeles cu cei de la Farul.
După victoria cu Hermannstadt, Mirel Rădoi a confirmat faptul că nu-l va păstra în lot pe Jovan Markovic. Antrenorul Universităţii Craiova a dezvăluit că atacantul are nevoie de minute, pe care el nu i le poate oferi la formaţia din Bănie.
Zoltan Iaşko, directorul sportiv al celor de la Farul, a confirmat transferul lui Jovan Markovic. Oficialul constănţenilor a dezvăluit că s-a ajuns deja la o înţelegere atât cu jucătorul, cât şi cu cei de la Universitatea Craiova.
“Încă nu este oficial, mai are testele medicale. Da, ne-am înțeles și cu Universitatea Craiova, și cu jucătorul. Mai este partea medicală, dar eu spun că, în proporție de 99,9%, este jucătorul Farului. Nu este vorba despre o sumă de transfer, ci doar despre procente.
Ne-am înțeles repede, nu au fost probleme. Domnul Hagi se uită la calități și cred că este ultima lui șansă. Am încredere în Jovan, la fel Ianis Zicu și Gică Hagi”, a declarat Zoltan Iaşko, conform digisport.ro.
Ce a spus Mirel Rădoi despre Jovan Markovic, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0
Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt, scor 1-0, în etapa a cincea de Liga 1. În prelungirile partidei, a existat o fază controversată, la care sibienii îşi doreau să li se acorde un gol.
“Ne-am câştigat o doză de moral care era aproape să se termine la utima fază. Mergem încrezători la Trnava, dar e clar că trebuie să schimbăm lucruri. Spuneam azi că nu o să avem multe ocazii, că va fi un meci greu. Dar totuşi, multe greşeli, de unde au apărut şi situaţiile lor.
Markovic are nevoie de minute, iar noi nu ne putem permite situaţia asta, el are nevoie de continuitate pe care noi nu i-o puteam oferi. Orice ar face, trebuie să joace, trebuie să aibă minute. A jucat foarte puţin. Are nevoie de continuitate, nu i-o puteam oferi, deci nu avea viitor cu noi. Era foarte greu pentru el.