Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul - Antena Sport

Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Atacantul de 24 de ani s-a înţeles cu cei de la Farul.

După victoria cu Hermannstadt, Mirel Rădoi a confirmat faptul că nu-l va păstra în lot pe Jovan Markovic. Antrenorul Universităţii Craiova a dezvăluit că atacantul are nevoie de minute, pe care el nu i le poate oferi la formaţia din Bănie.

Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova şi va semna cu Farul

Zoltan Iaşko, directorul sportiv al celor de la Farul, a confirmat transferul lui Jovan Markovic. Oficialul constănţenilor a dezvăluit că s-a ajuns deja la o înţelegere atât cu jucătorul, cât şi cu cei de la Universitatea Craiova.

“Încă nu este oficial, mai are testele medicale. Da, ne-am înțeles și cu Universitatea Craiova, și cu jucătorul. Mai este partea medicală, dar eu spun că, în proporție de 99,9%, este jucătorul Farului. Nu este vorba despre o sumă de transfer, ci doar despre procente.

Ne-am înțeles repede, nu au fost probleme. Domnul Hagi se uită la calități și cred că este ultima lui șansă. Am încredere în Jovan, la fel Ianis Zicu și Gică Hagi”, a declarat Zoltan Iaşko, conform digisport.ro.