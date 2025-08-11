Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Puteţi să atacaţi titlul?" Răspunsul lui Andrei Borza, după Oţelul - Rapid 1-1! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Puteţi să atacaţi titlul?” Răspunsul lui Andrei Borza, după Oţelul – Rapid 1-1!

“Puteţi să atacaţi titlul?” Răspunsul lui Andrei Borza, după Oţelul – Rapid 1-1!

Publicat: 11 august 2025, 23:45

Comentarii
Puteţi să atacaţi titlul? Răspunsul lui Andrei Borza, după Oţelul – Rapid 1-1!

Andrei Borza / Profimedia Images

Andrei Borza a fost întrebat, imediat după finalul meciului Oţelul – Rapid 1-1, dacă giuleştenii pot cuceri titlul în acest sezon, aşa cum visează şi ei, şi fanii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Borza a transmis că acesta este scopul său şi al colegilor săi. După 5 etape, Rapid e pe locul 2 în Liga 1, cu 11 puncte, cu două în spatele liderului Universitatea Craiova.

Andrei Borza: “Ne dorim titlul”

Nu ne-am făcut jocul nostru în prima repriză. În a doua repriză am jucat mai mult fotbal, ce am jucat şi meciurile anterioare, şi am şi marcat.

(n.r: Ce s-a discutat la pauză? Au fost două reprize total diferite) Mister ne-a zis să jucăm jocul nostru, cum am făcut în primele 4 etape de până acum, în care am câştigat 3 şi făcut un egal, şi asta am încercat. Cred că s-a văzut.

(n.r: despre faza din min. 75) Nu ştiu, încă nu am văzut-o, aştept să mă duc în vestiar şi să o văd.

Reclamă
Reclamă

Puteam să-i batem, atât pot să spun.

(n.r: Se văd lucrurile bine la Rapid în acest sezon?) Da, n-am pierdut niciun meci, continuăm tot aşa şi arătăm pe teren.

(n.r: Puteţi să atacaţi titlul?) Este prea devreme să spunem, dar asta ne dorim”, a declarat Andrei Borza pentru digisport.ro după Oţelul – Rapid 1-1.

Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de leiFructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
Reclamă

Oţelul – Rapid 1-1

Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Liga 1.

Gălăţenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reţinut şutul lui Bană. După trei minute, Andrei Ciobanu a deschis scorul, înscriind la colţul lung, şi Oţelul a avut avantaj minim la pauză.

Rapidul a jucat altceva în repriza secundă şi ocaziile au început să curgă încă din minutul 48, când Alex Dobre a trimis puţin pe lângă poarta gazdelor. La faza următoare, Tobias Christensen a şutat bine, dar Dur-Bozoancă a scos in extremis. Tot portarul gălăţean a intervenit în minutul 54, respingând în transversală şutul lui Borza. Alex Dobre a marcat golul egalizator al giuleştenilor, în minutul 60, apoi Baroan nu a găsit poarta, cinci minute mai târziu. Oaspeţii au solicitat penalty în minutul 76, invocând un henţ la Zhelev, dar după verificarea VAR nu s-a dat nimic şi partida de la Galaţi s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Rapid a ajuns la 11 puncte în cinci etape şi este pe locul secund, după Universitatea Craiova (13 puncte). Oţelul a bifat al treilea meci egal şi, cu 6 puncte este pe locul 9.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Observator
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
23:43
Fază controversată în Oţelul – Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ
23:27
Oţelul – Rapid 1-1. Giuleştenii au ratat şansa de a urca pe primul loc, înaintea derby-ului cu FCSB
23:22
VideoNota primită de Ianis Stoica după ce a marcat la debutul pentru Estrela în Liga Portugal!
23:03
VideoOmagiu superb pentru Jorge Costa, la meciul Porto – Guimaraes
22:59
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati. Duel “de foc” cu Iga Swiatek pentru sferturi
22:51
LIVE VIDEOEstoril – Estrela 1-1. Ianis Stoica, gol la debutul în Liga Portugal! Porto – Guimaraes se joacă ACUM
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 5 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 6 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”