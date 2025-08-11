"Puteţi să atacaţi titlul?" Răspunsul lui Andrei Borza, după Oţelul - Rapid 1-1! - Antena Sport

Andrei Borza a fost întrebat, imediat după finalul meciului Oţelul – Rapid 1-1, dacă giuleştenii pot cuceri titlul în acest sezon, aşa cum visează şi ei, şi fanii.

Borza a transmis că acesta este scopul său şi al colegilor săi. După 5 etape, Rapid e pe locul 2 în Liga 1, cu 11 puncte, cu două în spatele liderului Universitatea Craiova.

Andrei Borza: “Ne dorim titlul”

“Nu ne-am făcut jocul nostru în prima repriză. În a doua repriză am jucat mai mult fotbal, ce am jucat şi meciurile anterioare, şi am şi marcat.

(n.r: Ce s-a discutat la pauză? Au fost două reprize total diferite) Mister ne-a zis să jucăm jocul nostru, cum am făcut în primele 4 etape de până acum, în care am câştigat 3 şi făcut un egal, şi asta am încercat. Cred că s-a văzut.

(n.r: despre faza din min. 75) Nu ştiu, încă nu am văzut-o, aştept să mă duc în vestiar şi să o văd.