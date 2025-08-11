Oțelul Galați - Rapid LIVE SCORE (21:30). Giuleștenii urcă pe "fotoliul" de lider cu o victorie - Antena Sport

Oțelul Galați și Rapid se întâlnesc în partida care încheie etapa cu numărul 5 din Liga 1, în cadrul unei confruntări care va avea loc pe terenul moldovenilor. Giuleștenii se află pe podium în acest moment, dar pot urca pe primul loc cu o victorie, în timp ce Oțelul Galați speră să mai răpună o echipă din București, după ce a învins-o tot acasă și pe Dinamo.

Duelul dintre Oțelul Galați și Rapid va fi transmis în format LIVE TEXT pe site-ul AS.ro și în aplicația Antena Sport, astăzi de la ora 21:30.

Oțelul – Rapid LIVE SCORE (21:30). Echipele probabile

Rapid are un start foarte bun de campionat sub comanda lui Constantin Gâlcă, cu trei victorii și un singur rezultat de egalitate în primele etape. De cealaltă parte, elevii lui Laszlo Balint au o singură victorie până acum în Liga 1 și aceea obținută în meciul care se anunța în fața celui mai dificil adversar, Dinamo.

În rest, moldovenii au doar cinci puncte după patru etape și sunt pe locul 11, în timp ce giuleștenii sunt pe locul 3, cu 10. O victorie în meciul de la Galați ar însemna enorm pentru “alb-vișinii”, care ar avea ocazia să treacă peste Universitatea Craiova și să devină lider al Ligii 1.

Cele două formații ar fi la egalitate de puncte, însă Rapid ar beneficia de un golaveraj mai bun. În acest moment, oltenii sunt pe +5, iar jucătorii lui Gâlcă tot pe +5, astfel că orice victorie le-ar face golaverajul să crească.