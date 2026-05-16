Gigi Nețoiu și Victor Pițurcă au prins un crap de 30 de kilograme. Imagini incredibile: “Arată să se vadă”

Fostul selecționer al României și Gigi Neţoiu au mers la Balta cu Izvoare Naturale din Cetate, acolo unde au prins un crap impresionant, de aproximativ 30 de kilograme. Imaginile cu cei doi au devenit virale. Echipat sportiv, Victor Piţurcă pare că este într-o formă de zile mari la cei 70 de ani ai săi. Pe lângă pescuit, fostul selecţioner este pasionat şi de vânătoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Piţi, în vizită la Balta cu Izvoare Naturale din Cetate! Captură impresionantă: un pește de 30 KG! Momente frumoase, oameni de calitate și pasiune adevărată pentru pescuit”, a fost mesajul publicat.

“Peşte de 30 de kilograme. Balta cu Izvoare Naturale de la Cetate este unică în România. Trofeul nu poate să-l ţină: 30 de kilograme! Arată să se vadă”, a spus şi Gigi Neţoiu în mesajul publicat pe reţelele de socializare.