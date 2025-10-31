David Popovici a refuzat ca Bazinul Național Lia Manoliu să-i poarte numele! "Aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna" - Antena Sport

Parlamentarul PSD, Adrian Bara, a propus ca Bazinul Naţional Lia Manoliu din Capitală să fie redenumit Bazinul David Popovici, drept omagiu pentru performanţele uluitoare ale campionului olimpic, mondial şi european.
Totuşi, ideea parlamentarului nu a putut fi dusă la bun sfârşit tocmai după intervenţia lui David Popovici, care s-a opus, dorind ca numele să rămână “Bazinul Național Lia Manoliu”, refuzând astfel onoarea propusă.
David Popovici a refuzat ca Bazinul Național Lia Manoliu să-i poarte numele
“Nu mi-am dorit eu şi de aceea. E Bazinul Lia Manoliu, unde am învăţat să înot, şi aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna, Lia Manoliu”, a spus Popovici, prezent la o expoziţie.
„În plus, David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media. A refuzat să devină o figură comercială, alegând să rămână fidel valorilor personale și să își concentreze energia pe carieră și dezvoltare”, îşi explicase Bara motivele.
Gestul uriaş făcut de David Popovici
David Popovici ne-a demonstrat an de an că este un campion şi în afara bazinului. Pe lângă medaliile de aur olimpice, mondiale şi europene, sportivul nostru a făcut gesturi uriaşe de-a lungul timpului.
Ultimul a venit cu câteva zile în urmă, atunci când a scos la licitaţie o oră de înot cu el, iar preţul de pornire a fost de 500 de euro. Cine a vrut să înveţe să înoate chiar de la marele David, a trebuit să investească serios.
Dar totul a fost din nou pentru o cauză bună. Banii vor ajunge la asociaţia Climb Again, care va ajuta mai mulţi copii cu dizabilităţi. Între timp, casa de licitaţii Armark a anunţat şi ce sumă a reuşit să atragă Popovici.
Este vorba de 3.250 de euro, o sumă uriaşă pentru cele 60 de minute pe care persoana le va petrece alături de David. Iniţial, licitaţia a avut loc în mediul online, dar a urmat apoi şi una fizică, pe 21 octombrie.
Cei 3.250 de euro vor ajunge la asociaţia Climb Again, un ONG care îi ajută pe copiii şi tinerii cu nevoi speciale să ducă o viaţă cât mai bună.
- Vicecampioana mondială Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil
- Lani Pallister a spulberat recordul mondial la 800 m feminin! Zi plină de recorduri
- “Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat
- David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial”
- David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul