David Popovici a refuzat ca Bazinul Național Lia Manoliu să-i poarte numele! "Aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna" - Antena Sport

Parlamentarul PSD, Adrian Bara, a propus ca Bazinul Naţional Lia Manoliu din Capitală să fie redenumit Bazinul David Popovici, drept omagiu pentru performanţele uluitoare ale campionului olimpic, mondial şi european.

Totuşi, ideea parlamentarului nu a putut fi dusă la bun sfârşit tocmai după intervenţia lui David Popovici, care s-a opus, dorind ca numele să rămână “Bazinul Național Lia Manoliu”, refuzând astfel onoarea propusă.

David Popovici a refuzat ca Bazinul Național Lia Manoliu să-i poarte numele

“Nu mi-am dorit eu şi de aceea. E Bazinul Lia Manoliu, unde am învăţat să înot, şi aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna, Lia Manoliu”, a spus Popovici, prezent la o expoziţie.

„În plus, David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media. A refuzat să devină o figură comercială, alegând să rămână fidel valorilor personale și să își concentreze energia pe carieră și dezvoltare”, îşi explicase Bara motivele.

Gestul uriaş făcut de David Popovici

David Popovici ne-a demonstrat an de an că este un campion şi în afara bazinului. Pe lângă medaliile de aur olimpice, mondiale şi europene, sportivul nostru a făcut gesturi uriaşe de-a lungul timpului.