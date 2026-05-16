Dezastru pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. A patra înfrângere la rând, în ultima etapă din Turcia

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 22:31

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia

Echipa turcă Gaziantep, antrenată de Mirel Rădoi, a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Başakşehir, în etapa a 34-a din campionatul Turciei, Super Lig.

Gaziantep şi Mirel Rădoi au disputat ultimul meci din acest campionat, dar coşmarul a continuat şi în această etapă a 34-a.

Gaziantep, învinsă de Bașakșehir. Dezastru pentru Mirel Rădoi

Oaspeţii au reuşit repede să pună un 2-0 pe tabelă. Davie Selke a deschis scorul în minutul 6, iar Eldor Shomurodov a înscris, din penalti, în minutul 22. Christopher Lungoyi a redus din diferenţă în repriza a doua, minutul 59, din pasa lui Deian Sorescu, însă formaţia lui Rădoi nu a mai înscris şi Gaziantep – Başakşehir s-a terminat 1-2.

Este a patra înfrângere consecutivă a lui Mirel Rădoi de când a preluat echipa. Gaziantep încheie sezonul pe locul 12, cu 37 de puncte, în timp ce Başakşehir e a cincea, având 57 de puncte.

Deian Sorescu şi Alexandru Maxim – ultimul fiind căpitan, au jucat tot meciul pentru Gaziantep.

