Dezastru pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. A patra înfrângere la rând, în ultima etapă din Turcia

Echipa turcă Gaziantep, antrenată de Mirel Rădoi, a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Başakşehir, în etapa a 34-a din campionatul Turciei, Super Lig.
Gaziantep şi Mirel Rădoi au disputat ultimul meci din acest campionat, dar coşmarul a continuat şi în această etapă a 34-a.
Gaziantep, învinsă de Bașakșehir. Dezastru pentru Mirel Rădoi
Oaspeţii au reuşit repede să pună un 2-0 pe tabelă. Davie Selke a deschis scorul în minutul 6, iar Eldor Shomurodov a înscris, din penalti, în minutul 22. Christopher Lungoyi a redus din diferenţă în repriza a doua, minutul 59, din pasa lui Deian Sorescu, însă formaţia lui Rădoi nu a mai înscris şi Gaziantep – Başakşehir s-a terminat 1-2.
Este a patra înfrângere consecutivă a lui Mirel Rădoi de când a preluat echipa. Gaziantep încheie sezonul pe locul 12, cu 37 de puncte, în timp ce Başakşehir e a cincea, având 57 de puncte.
Deian Sorescu şi Alexandru Maxim – ultimul fiind căpitan, au jucat tot meciul pentru Gaziantep.
- Manchester City a câştigat Cupa Angliei! Semenyo a decis finala cu Chelsea cu o execuţie magnifică
- Celtic este campioană în Scoţia, după un meci dramatic! A cucerit titlul după ce a întors în ultimele minute “finala” cu Hearts
- Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. “Este o mândrie pentru toată România”
- S-a aflat din ce cauză a primit Gaziantep interdicție la transferuri! Ce sumă datorează clubul antrenat de Mirel Rădoi
- Umiliţi în faţa propriilor fani la meciul în care au ridicat trofeul pentru primul titlu din istorie! Scor ireal