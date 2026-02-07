Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl începe în România: "Nu ne dorim profit" - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) plănuieşte construirea unui spital de 100 de milioane de euro în oraşul lui natal, Braşov.

Tot în oraşul lui natal, Braşov, Ţiriac plănuia să construiască un patinoar, dar a renunţat, cel puţin temporar, la idee, după ce nu s-a înţeles cu Consiliul Local.

Ion Ţiriac construieşte un spital de 100 de milioane de euro în Braşov

Fiul lui Ion Ţiriac, Ion Alexandru Ţiriac (49 de ani), a anunţat că lucrările la proiectul spitalului din Braşov vor începe în vara acestui an.

“În acest moment, suntem în căutarea formulei optime în care să construim la Brașov. Noi nu ne dorim profit din proiectul de la Brașov, dar nu ne dorim nici să fim pe pierdere, așa că se lucrează în aceste zile la realizarea unui mix optim care să ne permită să construim spitalul oncologic.

Cu siguranță ne vom ocupa de acest proiect, cel mai probabil vom începe săpăturile în vară.