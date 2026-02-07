Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl începe în România: "Nu ne dorim profit" - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) plănuieşte construirea unui spital de 100 de milioane de euro în oraşul lui natal, Braşov.
Tot în oraşul lui natal, Braşov, Ţiriac plănuia să construiască un patinoar, dar a renunţat, cel puţin temporar, la idee, după ce nu s-a înţeles cu Consiliul Local.
Ion Ţiriac construieşte un spital de 100 de milioane de euro în Braşov
Fiul lui Ion Ţiriac, Ion Alexandru Ţiriac (49 de ani), a anunţat că lucrările la proiectul spitalului din Braşov vor începe în vara acestui an.
“În acest moment, suntem în căutarea formulei optime în care să construim la Brașov. Noi nu ne dorim profit din proiectul de la Brașov, dar nu ne dorim nici să fim pe pierdere, așa că se lucrează în aceste zile la realizarea unui mix optim care să ne permită să construim spitalul oncologic.
Cu siguranță ne vom ocupa de acest proiect, cel mai probabil vom începe săpăturile în vară.
Chiria pe care o vom percepe nu va intra în conturile fundației, ci se va transforma în susținerea tratării unor cazuri sociale, deoarece sunt mulți oameni care nu au posibilități financiare și suferă de această boală”, a declarat Ion Alexandru Ţiriac, potrivit bizbrasov.ro.
Ion Ţiriac, avere de 2.3 miliarde de dolari
Ion Ţiriac are o avere estimată de Forbes la 2.3 miliarde de dolari. Ţiriac declara în trecut că i-a cedat conducerea afacerilor sale fiului său, Ion Alexandru Ţiriac şi că se mai ocupă doar de proiectele Fundaţiei.
Printre proiectele sportive pe care Fundaţia Ţiriac le are în dezvoltare se numără şi construcţia sălii de gimnastică “Nadia Comăneci”. Aceasta urmează să fie inaugurată în luna iulie a acestui an, când se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. De altfel, pentru a celebra această performanţă uriaşă din istoria sportului românesc, anul 2026 a fost numit “Anul Nadia Comăneci” în România.
În luna octombrie a anului 2025, Nadia Comăneci a fost prezentă la startul construcţiei sălii de gimnastică ce îi va purta numele.
Sala “Nadia Comăneci”, construită de Fundaţia Ţiriac, inaugurată în vara acestui an
“Nadia Comăneci a fost prezentă la ceremonia de începere a lucrărilor pentru Sala de Gimnastică «Nadia Comăneci», proiect realizat de Fundația Țiriac la Otopeni. Legenda gimnasticii mondiale a luat parte la începutul lucrărilor de construcție a unui nou loc dedicat copiilor care vor să descopere frumusețea și disciplina acestui sport. Povestea continuă, de la primul «10 perfect» din gimnastică la generațiile de mâine. În vara anului 1976, lumea întreagă a privit uluită cum o tânără de doar 14 ani din Onești atingea perfecțiunea. Nadia Comăneci scria istorie la Montreal, obținând primul 10 din istoria gimnasticii olimpice, un moment care avea să inspire generații întregi, o lecție despre muncă, vis și depășirea limitelor.
La aproape o jumătate de secol de la acea clipă care a schimbat pentru totdeauna percepția asupra perfecțiunii, povestea Nadiei se rescrie, de această dată, în Otopeni. În semn de recunoștință pentru moștenirea sa unică, Fundația Țiriac construiește Sala de Gimnastică «Nadia Comăneci», un loc dedicat copiilor care vor să descopere frumusețea și disciplina acestui sport. Nadia însăși a fost prezentă la momentul de start al lucrărilor, într-un gest simbolic ce leagă trecutul glorios al gimnasticii românești de viitorul său promițător”, transmitea Fundaţia Ţiriac într-un comunicat.
