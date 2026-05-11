Declarația de milioane a lui Rashford după golul uriaș din El Clasico: „Nici nu voiam să șutez! Dar apoi…”

FC Barcelona a câștigat titlul în Spania, cel de-al 29-lea din istoria clubului. Victoria cu 2-0 în El Clasico a certificat supremația catalanilor în ultimii ani în fața marii rivale, după venirea lui Hansi Flick.

Istorie a scris și Marcus Rashford, cel care a deschis scorul cu un gol superb din lovitură liberă încă din minutul 9. De 14 ani nu mai fusese înscris un gol din lovitură liberă în El Clasico.

Confesiunea lui Rashford

Însă golul lui Rashford putea să nu vină. Chiar englezul a recunoscut că inițial căuta un coechipier căruia să-i centreze mingea.

„Nu, nu intenționam să șutez, pentru că atunci când am așezat mingea nu vedeam bine unghiul și nu aveam încredere că va ieși gol, așa că voiam să centrez. Dar apoi toată lumea îmi striga să trag la poartă și, până la urmă, m-am ambiționat și eu puțin. A ieșit un gol frumos. Eu am venit aici ca să câștig, asta îmi doresc. Vreau să cuceresc cât mai multe trofee. Echipa asta este extraordinară și va câștiga foarte multe în viitor. Ar fi ceva special să fac parte din asta” a spus Rashford pentru BBC.

Jucătorul englez urmează să se întoarcă în această vară la Man United, echipa de care aparține. Și-ar dori însă să revină la Barcelona. El a fost întrebat direct dacă acest lucru se va întâmpla: „Nu știu. Nu sunt magician, dar dacă aș fi, aș rămâne la Barcelona. Vom vedea. Fotbalul este imprevizibil. Deocamdată vreau doar să mă bucur de moment, să trăiesc clipa, iar la finalul sezonului voi analiza situația și voi vedea ce este posibil” a mai spus Rashford.