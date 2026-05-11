Sorana Cîrstea – Linda Noskova 6-2 3-2. Românca luptă pentru calificarea în sferturile de la Roma

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Linda Noskova, locul 13 WTA, în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma. Partida româncei e transmisă în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.
Cîrstea vine după una dintre cele mai importante victorii ale carierei. În turul precedent, ea a învins-o pe Aryna Sabalenka, numărul 1 WTA, scor 2-6, 6-3, 7-5, după 2 ore şi 14 minute de joc.
Sorana Cîrstea – Linda Noskova 6-2 3-2
6-2 2-1! Sorana face break în game-ul trei din al doilea set
SET! Sorana se impune în 40 de minute
5-2! Noskova reușește pentru prima dată să-și facă serviciul după un game lung, de peste 5 minute
5-1! Sorana defilează în primul set și este la un pas să-l câștige, după doar 28 de minute.
3-0! Sorana se desprinde în primul set, după ce Noskova a pus presiune pe serviciul româncei
A început partida! Sorana face break în chiar primul game al meciului!
Sorana Cîrstea şi Linda Noskova se vor întâlni pentru a cincea oară, duelul de luni urmând să fie al patrulea din 2026. Până acum, toate meciurile au avut loc pe hard, iar cele două jucătoare şi-au împărţit victoriile.
Ultimul duel dintre cele două a avut loc pe 20 martie, la Miami, atunci când s-a impus Sorana Cîrstea. Cehoaica a câştigat pe 8 martie duelul de la Indian Wells, în timp ce românca a câştigat partida de pe 17 februarie, de la Dubai. Prima partidă dintre Cîrstea şi Noskova a avut loc pe 3 ianuarie 2024, la Brisbane, când s-a impus Noskova.
Sorana Cîrstea a atins o serie de borne fantastice după ce a reușit să o învingă pe Aryna Sabalenka în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Roma. Veterana de 36 de ani a intrat în istoria tenisului odată cu succesul contra bielorusei care se află pe primul loc în ierarhia WTA.
Odată cu succesul fabulos de la Foro Italico, Cîrstea a bifat o serie de realizări fantastice care se leagă de vârsta sa.
De când ierarhiile WTA au fost apărut în premieră în 1975, românca de 36 de ani și 28 de zile a devenit cea mai în vârstă tenismenă care reușește să învingă numărul 1 mondial pe zgură, să revină de la 0-1 într-un meci cu numărul 1 mondial şi să obţină prima ei victorie în faţa unui lider mondial.
- Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în optimile probei de dublu de la Roma
- Sorana Cîrstea are lumea la picioare! Ce s-a scris pe site-ul WTA după victoria cu Sabalenka: “Renaștere romană”
- Sorana Cîrstea și suma încasată după ce a eliminat-o pe Aryna Sabalenka la Roma! Cu cine se va duela în optimi
- Istorie! Recordurile fabuloase doborâte de Sorana Cîrstea după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka la Roma
- “Poate așa nu mă mai retrag”. Sorana Cîrstea, savuroasă după ce a răpus-o pe Sabalenka la Roma