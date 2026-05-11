Anunțul oficial al lui Lewandowski, după ce a câștigat ultimul trofeu cu Barca: „Un lucru este clar!”

Sebastian Ujica Publicat: 11 mai 2026, 11:05

Robert Lewandowski este la ultimul sezon în tricoul Barcelonei / Getty Images

FC Barcelona a câștigat titlul în Spania, cel de-al 29-lea din istoria clubului. Victoria cu 2-0 în El Clasico a certificat supremația catalanilor în ultimii ani în fața marii rivale, după venirea lui Hansi Flick.

Pentru Robert Lewandowski, acesta a fost aproape sigur ultimul El Clasico, lucru indicat și de atacantul polonez.

Lewandowski e gata să plece de la Barca

Lewandowski a intrat pe teren abia în minutul 77, asta deși fusese titular în ultimele partide, cu Getafe și Osasuna. Lewandowski are cel mai slab sezon în ceea ce privește golurile în campionat, doar 13, din sezonul 2010/2011 încoace, când marca goluri pentru Borussia Dortmund.

„Ar putea exista o variantă și într-o ligă inferioară (nr din punct de vedere al valorii). Am aproape 38 de ani, dar mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, așa că iau în calcul această posibilitate. Trebuie să mă gândesc și la ideea că poate a venit momentul să joc și să mă bucur mai mult de viață. Poate va apărea această oportunitate și nu o exclud deloc.

Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract, deci încă am timp. O să mai ascult câteva oferte, iar apoi voi lua o decizie. Apreciez locul în care sunt acum și mă bucur de această perioadă. Vom vedea ce se va întâmpla, dar un lucru este clar: voi continua să joc” a spus Robert Lewandowski după partidă.

