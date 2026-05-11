Home | Alte sporturi | Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești

Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești

Alex Masgras Publicat: 11 mai 2026, 10:50

Comentarii
Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești

Facebook RoDrift

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bucureșteanul în vârstă de numai 17 ani, Cristian Tauru, a câștigat prima etapă din Campionatul Național de Drift, organizată în centrul municipiului Ploiești, în fața a mii de spectatori. Acesta a fost cel mai bun dintre cei peste 50 de piloți veniți din cinci țări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vicecampion național la Semi Pro în 2024 și, totodată, campion la juniori, Tauru a impresionat încă din calificările de sâmbătă, atunci când a obținut nu mai puțin de 94 de puncte dintr-un total de 100 posibile.

Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești

Desfășurate pe ploaie, calificările au stabilit tabloul battle-urilor de duminică. Gabi Imre Jr. (91,33 puncte), campionul din 2024, și Cosmin Prodan (89,67 puncte) au obținut următoarele două punctaje din partea arbitrilor internaționali.

Duminică, pe o vreme excelentă pentru drift și în fața a mii de spectatori care au umplut zonele dedicate de pe marginea traseului de concurs, Tauru (BMW M4.2 2JZ – 725 CP) a fost de neoprit și i-a învins, în drumul spre trofeu, pe Danko Dimitrov, Ștefan Tudor, Andrei Cristea și pe Iskren Iliev (BMW E36 – 500 CP) în finală.

În finala mică, pentru locul al treilea, Andrei Cristea (BMW E46 – 600 CP) a câștigat battle-ul împotriva lui Cosmin Prodan (BMW E92 – 600 CP).

Reclamă
Reclamă

Astfel, după prima cursă a sezonului, Tauru conduce clasamentul clasei Pro cu 110 puncte, urmat de Iliev, cu 93 de puncte, și de Cristea, cu 86 de puncte.

La clasa Semi Pro, victoria i-a revenit moldoveanului Efim Mazur, care a câștigat battle-ul final împotriva lui Constantin Iacob. Finala mică a fost 100% bulgară, Boyan Marinov învingându-l în duelul pentru podium pe Iskren Ignatov.

Etapa organizată în centrul municipiului Ploiești a înregistrat un număr record de spectatori pentru ultimele sezoane, rivalizând cu runda de la Palatul Parlamentului din Capitală. Oamenii au urmărit battle-urile inclusiv de pe acoperișurile blocurilor din apropierea traseului de concurs.

Hantavirusul, la granița cu România: "În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri"Hantavirusul, la granița cu România: "În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri"
Reclamă

Următoarea etapă din Campionatul Național de Drift este programată în perioada 5–7 iunie, în jurul Arenei Naționale din București.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Observator
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
Fanatik.ro
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
12:45

LPF a anunţat când va avea loc meciul Universitatea Craiova – U Cluj! Când se poate da titlul în Liga 1
12:30

Marie Louise Eta, prima femeie care câștigă un meci în top 5 campionate! Succes dramatic în prelungiri
12:06

„Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
11:58

Washington Wizards va avea prima alegere în draftul NBA din 2026
11:15

Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: “De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere”
11:05

Anunțul oficial al lui Lewandowski, după ce a câștigat ultimul trofeu cu Barca: „Un lucru este clar!”
Vezi toate știrile
1 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 2 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 3 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 4 Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid 5 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1