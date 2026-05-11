Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești

Bucureșteanul în vârstă de numai 17 ani, Cristian Tauru, a câștigat prima etapă din Campionatul Național de Drift, organizată în centrul municipiului Ploiești, în fața a mii de spectatori. Acesta a fost cel mai bun dintre cei peste 50 de piloți veniți din cinci țări.
Vicecampion național la Semi Pro în 2024 și, totodată, campion la juniori, Tauru a impresionat încă din calificările de sâmbătă, atunci când a obținut nu mai puțin de 94 de puncte dintr-un total de 100 posibile.
Desfășurate pe ploaie, calificările au stabilit tabloul battle-urilor de duminică. Gabi Imre Jr. (91,33 puncte), campionul din 2024, și Cosmin Prodan (89,67 puncte) au obținut următoarele două punctaje din partea arbitrilor internaționali.
Duminică, pe o vreme excelentă pentru drift și în fața a mii de spectatori care au umplut zonele dedicate de pe marginea traseului de concurs, Tauru (BMW M4.2 2JZ – 725 CP) a fost de neoprit și i-a învins, în drumul spre trofeu, pe Danko Dimitrov, Ștefan Tudor, Andrei Cristea și pe Iskren Iliev (BMW E36 – 500 CP) în finală.
În finala mică, pentru locul al treilea, Andrei Cristea (BMW E46 – 600 CP) a câștigat battle-ul împotriva lui Cosmin Prodan (BMW E92 – 600 CP).
Astfel, după prima cursă a sezonului, Tauru conduce clasamentul clasei Pro cu 110 puncte, urmat de Iliev, cu 93 de puncte, și de Cristea, cu 86 de puncte.
La clasa Semi Pro, victoria i-a revenit moldoveanului Efim Mazur, care a câștigat battle-ul final împotriva lui Constantin Iacob. Finala mică a fost 100% bulgară, Boyan Marinov învingându-l în duelul pentru podium pe Iskren Ignatov.
Etapa organizată în centrul municipiului Ploiești a înregistrat un număr record de spectatori pentru ultimele sezoane, rivalizând cu runda de la Palatul Parlamentului din Capitală. Oamenii au urmărit battle-urile inclusiv de pe acoperișurile blocurilor din apropierea traseului de concurs.
Următoarea etapă din Campionatul Național de Drift este programată în perioada 5–7 iunie, în jurul Arenei Naționale din București.
