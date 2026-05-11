Bucureșteanul în vârstă de numai 17 ani, Cristian Tauru, a câștigat prima etapă din Campionatul Național de Drift, organizată în centrul municipiului Ploiești, în fața a mii de spectatori. Acesta a fost cel mai bun dintre cei peste 50 de piloți veniți din cinci țări.

Vicecampion național la Semi Pro în 2024 și, totodată, campion la juniori, Tauru a impresionat încă din calificările de sâmbătă, atunci când a obținut nu mai puțin de 94 de puncte dintr-un total de 100 posibile.

Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești

Desfășurate pe ploaie, calificările au stabilit tabloul battle-urilor de duminică. Gabi Imre Jr. (91,33 puncte), campionul din 2024, și Cosmin Prodan (89,67 puncte) au obținut următoarele două punctaje din partea arbitrilor internaționali.

Duminică, pe o vreme excelentă pentru drift și în fața a mii de spectatori care au umplut zonele dedicate de pe marginea traseului de concurs, Tauru (BMW M4.2 2JZ – 725 CP) a fost de neoprit și i-a învins, în drumul spre trofeu, pe Danko Dimitrov, Ștefan Tudor, Andrei Cristea și pe Iskren Iliev (BMW E36 – 500 CP) în finală.

În finala mică, pentru locul al treilea, Andrei Cristea (BMW E46 – 600 CP) a câștigat battle-ul împotriva lui Cosmin Prodan (BMW E92 – 600 CP).