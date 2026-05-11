New York Knicks – Philadelphia 76ers 144-114. NY, prima echipă calificată în finala Conferinţei de Est

New York este prima echipa calificată în Finala Conferinței de Est după o victorie categorica în meciul patru cu Philadelphia. Knicks s-au impus cu 144-114, în meciul care a fost LIVE în AntenaPLAY.

A fost un joc în care totul a funcţionat pentru oaspeți, în special aruncările de la distanţă. Knicks au egalat recordurile NBA pentru cele mai multe coşuri de trei marcate în playoff într-un meci (25), într-o repriză (18) şi într-un sfert (11). Deuce McBride a fost principalul realizator, cu 25 puncte şi 7/9 din spatele semicercului.

New York Knicks – Philadelphia 76ers 144-114

Philadelphia nu a emis pretenţii în acest joc, aşa cum, de altfel, s-a întâmplat în trei din cele patru înfrângeri din actuala serie. Singurul meci care a fost strâns a fost cel de-al doilea, câştigat de Knicks cu 108-102.

New York avansează pentru al doilea an consecutiv în Finala Estului, ceea ce nu mai reuşise de la calificarile din 1999 şi 2000 şi izbuteste în acelaşi timp prima “măturare” cu 4-0 într-o serie de playoff după 27 ani.

Echipa antrenată de Mike Brown va avea minimum şase zile de pauză, cel mai devreme putand juca duminica viitoare, în cazul în care cealaltă semifinală din Est, Detroit – Cleveland (2-1 în acest moment) nu ajunge în meci decisiv.