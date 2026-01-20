Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana. Primele imagini de la eveniment cu fundaşul român - Antena Sport

Home | Extra | Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana. Primele imagini de la eveniment cu fundaşul român
Foto

Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana. Primele imagini de la eveniment cu fundaşul român

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 14:32

Comentarii
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana. Primele imagini de la eveniment cu fundaşul român
galerie foto Galerie (6)

Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana/ AntenaSport

Radu Drăguşin (23 de ani) s-a cununat civil cu Ioana Stan. Fericitul eveniment pentru fundaşul naţionalei a avut loc azi, în Bucureşti, în ziua în care Tottenham se duelează cu Borussia Dortmund în Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin a “profitat” de faptul că nu este inclus în lotul de Champions League pentru a-şi uni destinele cu aleasa inimii lui, Ioana.

Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana

Radu Drăguşin şi Ioana formează un cuplu de cinci ani, de pe vremea când fundaşul evolua la Juventus. Internaţionalul român şi-a cerut iubita în căsătorie în octombrie 2025.

Cei doi nu au mai aşteptat şi au decis să se cunune civil la câteva luni după cererea în căsătorie. Evenimentul a fost unul restrâns, participând apropiaţii celor doi.

“(n.r. – Ce îi urați băiatului) Sănătate, Casă de piatră și restul…au ei grijă. (n.r. – Sunteți emoționat?) Dumneavoastră ce credeți? Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții. (n.r. – Cum ați recționat când ați văzut-o prima dată pe aleasa inimii lui?) Am avut așa un sentiment că e parte din familie. (n.r. – Ce urmează pentru Radu în carieră?) El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui. Nu putem decât să ne dorim să fie la Mondial. Toți jucătorii sunt importanți, importantă e victoria (n.r. – cu Turcia)”, a declarat Dan, tatăl lui Radu Drăguşin, înainte de cununia civilă.

Reclamă
Reclamă

La cununia civilă a lui Radu Drăguşin şi-a făcut apariţia şi impresarul său, Florin Manea. În ultima perioadă, s-a zvonit că fundaşul a fost aproape de o plecare de la Tottenham, el fiind dorit de AS Roma şi de RB Leipzig.

Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana
+(6)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
Observator
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
14:05
UEFA a anunţat arbitrul care va conduce meciul Dinamo Zagreb – FCSB! Brigadă olandeză la partida din Europa League
13:58
FotoZi istorică pentru Dinamo: a început demolarea vechiului stadion. Legendele clubului, prezente la marele eveniment
13:32
Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi la Australian Open. Apariţie care s-a viralizat
13:30
UPDATERăsturnare de situaţie! Jucătorul dat la CFR Cluj a fost prezentat de rivala U Cluj
12:40
Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: “E ultima oară când joc aici”
12:40
România a coborât în clasamentul FIFA! Locul ocupat înaintea semifinalei barajului cu Turcia
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace” 6 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
Citește și