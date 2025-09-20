Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze, iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare - Antena Sport

Închide meniul
Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze, iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare

Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze, iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare
Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze, iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare

Publicat: 20 septembrie 2025, 11:02

Comentarii

Andrei Borza/ AntenaSport

Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze. Iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare! Cel mai important lucru de pe telefon e alarma, care-l trezeşte dimineaţa pentru antrenamente.

Ca pentru orice tânăr şi pentru rapidistul Andrei Borza, telefonul e o necesitate – în ziua de azi.

“(Care e cea mai utilă funcţie a telefonului tău în viaţa de zi cu zi?) Alarma să mă trezesc”, a spus Andrei Borza.

Dar până se ridică din pat, are timp să deschidă şi una din aplicaţiile favorite.

“Intru puţin pe TikTok, mai stau puţin în pat şi după mă pregătesc de antrenament şi vin la antrenament”, a spus Borza.

Borza recunoaşte că petrece, în medie, 4-5 ore pe zi, pe telefon.

“(De la ce ai cele mai multe notificări?) De la mama, pe WhatsApp. (Cel mai amuzant grup de Wapp?) Familia mea”, a mai spus Andrei Borza.

Cea mai folosita aplicaţie este…”Instagramul, mai văd lucruri noi, mai vorbesc cu prietenii şi asta e preferata mea”, a declarat Andrei Borza.

Pe Instagram, Borza îşi postează şi cele mai reuşite selfie-uri. (Arată-ne ultimul selfie făcut) O să fie cam amuzant”, a spus Borza.

Din telefonul lui Borza nu lipseşte aplicaţia de muzică. Iar căştile sunt un accesoriu obligatoriu pentru fotbalistul Rapidului.

“(Cum arată playlistul tău de la antrenamente? Melodiile latino si trapul”, a mai spus Borza.

Comentarii


