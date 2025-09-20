Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze, iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare - Antena Sport

Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze. Iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare! Cel mai important lucru de pe telefon e alarma, care-l trezeşte dimineaţa pentru antrenamente.

Ca pentru orice tânăr şi pentru rapidistul Andrei Borza, telefonul e o necesitate – în ziua de azi.

“(Care e cea mai utilă funcţie a telefonului tău în viaţa de zi cu zi?) Alarma să mă trezesc”, a spus Andrei Borza.

Dar până se ridică din pat, are timp să deschidă şi una din aplicaţiile favorite.

“Intru puţin pe TikTok, mai stau puţin în pat şi după mă pregătesc de antrenament şi vin la antrenament”, a spus Borza.