Vacanța de 1 milion de euro în care ar merge Gică Popescu. Ce țară l-a fermecat: "Nu am văzut-o niciodată" - Antena Sport

Vacanța de 1 milion de euro în care ar merge Gică Popescu. Ce țară l-a fermecat: “Nu am văzut-o niciodată”

Radu Constantin Publicat: 31 decembrie 2025, 14:07

Gică Popescu a dat un altfel de interviu pentru Antena Sport. Întrebat ce destinație ar alege pentru o vacanță de 1 milion de euro, fostul component la Generației de Aur a declarat glumeț că ar merge pe Lună, dar… cu bani mai puțini ar alege totuși Japonia. O țară care l-a fascinat prin disciplină și unde nu a fost până acum.

“Nu ai nevoie de 1 milion de euro ca să pleci undeva în vacanță, nu?! Dacă ai cheltui 1 milion de euro într-o vacanță, ar trebui să te duci pe Lună, probabil! Acolo ai putea să cheltuiești un milion, cred că nici acolo! Eu am călătorit destul și nu am o destinație în care aș pleca mâine! Poate Japonia! Că nu am văzut-o niciodată!”, a declarat Gică Popescu.

El și-a justificat decizia. “Eu fiind puțin captivat de seriozitatea japonezilor. Aș vrea să văd cum e la ei acasă. Să vezi de la fața locului cum se materializează acest respect al japonezilor, această disciplină incredibilă pe care o vezi întotdeauna la japonezii care vin și vizitează diverse locuri. Aș merge în Japonia, dar nu cu un milion de euro! Că e prea mult! Pe Lună, poate, cu un milion de euro!”, a mai spus Popescu.

