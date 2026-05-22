Olimpiu Moruțan a reacționat, după prima convocare în 7 luni la echipa națională

În cursul zilei de vineri, selecționerul Gică Hagi a anunțat lista completă a jucătorilor convocați pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor, de la începutul lunii iunie.

Olimpiu Moruțan: „Nu m-a surprins”

Fotbalistul celor de la Rapid a reacționat cu privire la decizia luată de experimentatul tehnician român și a transmis în același timp că nu a fost surprins.

„Sunt foarte fericit că sunt din nou la echipa națională, îmi doresc să intru în circuit și să avem cât mai multe rezultate bune cu noul selecționer. Nu m-a surprins, m-am bucurat foarte tare pentru că știu că muncesc. Îmi doresc să progresez de la zi la zi. Este un nou capitol. Îmi doresc să reintru în circuit.