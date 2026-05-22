Olimpiu Moruțan a reacționat, după prima convocare în 7 luni la echipa națională

În cursul zilei de vineri, selecționerul Gică Hagi a anunțat lista completă a jucătorilor convocați pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor, de la începutul lunii iunie.
Olimpiu Moruțan a revenit sub tricolor după o pauză de șapte luni și a reacționat după ce a aflat decizia luată de noul selecționer al echipei naționalei.
Olimpiu Moruțan: „Nu m-a surprins”
Olimpiu Moruțan revine la echipa națională de fotbal a României, fiind convocat de selecționerul Gică Hagi pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor.
Fotbalistul celor de la Rapid a reacționat cu privire la decizia luată de experimentatul tehnician român și a transmis în același timp că nu a fost surprins.
„Sunt foarte fericit că sunt din nou la echipa națională, îmi doresc să intru în circuit și să avem cât mai multe rezultate bune cu noul selecționer. Nu m-a surprins, m-am bucurat foarte tare pentru că știu că muncesc. Îmi doresc să progresez de la zi la zi. Este un nou capitol. Îmi doresc să reintru în circuit.
Sunt două meciuri amicale, trebuie să le pregătim foarte bine. Mister o să ia cele mai bune decizii și o să ne ajute să facem jocuri foarte bune, pentru că el are o experiență foarte mare. Cred că este și acest aspect foarte important (n.r. să demonstreze la aceste meciuri), dar sigur ne știe foarte bine pe toți. Cel mai important e să lucreze cu jucătorii la antrenamente.
Trebuie să avem o mentalitate de câștigători. Aceste meciuri vor fi de acomodare cu noul antrenor și trebuie să le câștigăm”, a declarat Moruțan, potrivit digisport.ro.
