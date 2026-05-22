Real Madrid i-a anunțat plecarea la finalul sezonului! Cine va pleca după Alvaro Arbeloa

Daniel Işvanca Publicat: 22 mai 2026, 19:00

Într-o conferință de presă care a avut loc vineri, Alvaro Arbeloa și-a anunțat plecarea de la Real Madrid. Nu va fi singurul om care se va despărți de „los blancos”.

Clubul madrilen a confirmat și despărțirea de jucătorul David Alaba, care va pleca de pe ”Santiago Bernabeu” la sfârșitul acestui sezon. El nu mai făcea parte din angrenajul primei echipe.

David Alaba mai are contract cu Real Madrid până la finalul acestui sezon, însă acesta nu va mai continua la gruparea patronată de Florentino Perez.

Clubul madrilen a confirmat despărțirea de fotbalistul evaluat la 3,5 milioane de euro, printr-un comunicat publicat în cursul zilei de vineri. El semnase cu Real Madrid în urmă cu cinci ani.

„David Alaba a câștigat afecțiunea tuturor fanilor madrileni pentru dăruirea sa, munca asiduă și pentru o imagine emblematică în drumul nostru spre a paisprezecea Cupă Europeană, o imagine care a simbolizat celebrarea unei victorii și care face acum parte din istoria clubului nostru. Real Madrid va fi mereu casa lui”, a transmis Florentino Perez.

