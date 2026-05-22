Cristi Chivu, distincţie uriaşă în Italia, după ce a cucerit eventul cu Inter!

Bogdan Stănescu Publicat: 22 mai 2026, 18:03

Cristi Chivu / Getty Images

Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a primit o distincţie uriaşă în Italia după cucerirea eventului cu nerazzurri.

Cristi Chivu a fost desemnat antrenorul sezonului în Italia. Chivu a avut un sezon de vis pe banca lui Inter, reuşind să câştige atât campionatul, cât şi Cupa Italiei. Cristi Chivu îşi va prelungi, curând, contractul cu Inter, urmând să semneze până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

Cristi Chivu, antrenorul sezonului în Serie A

“Liderul nostru, ghidul nostru.

Cristian Chivu este antrenorul sezonului în Serie A”, a anunţat Inter, pe reţelele sociale.

Cristi Chivu se pregăteşte deja pentru viitorul sezon de Serie A. În condiţiile în care Yann Sommer (37 de ani) va pleca de la Inter în această vară, Chivu şi-a ales ţinta pentru postul de portar. În condiţiile în care transferul lui Vicario, de la Tottenham, a picat, Chivu s-a reorientat către Kepa Arrizabalaga (31 de ani), portarul de rezervă al lui Raya de la Arsenal.

Cotat în prezent la 7 milioane de euro, Kepa a fost în trecut cel mai scump portar din istoria fotbalului. În 2018, el era transferat de Chelsea de la Bilbao pentru suma de 80 de milioane de euro. Spaniolul vrea să plece de la Arsenal ţinând cont că nu a avut şanse să joace la campioana Angliei din acest sezon.

