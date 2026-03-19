Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont

Ronaldinho (45 de ani) şi-a risipit întreaga avere de 125 de milioane de euro! Fostul mare fotbalist, care a cucerit Balonul de Aur în 2005, a rămas fără averea uriaşă după investiţii eşuate, în special în imobiliare.

În 2021, în urma unui proces cu Atletico Mineiro, legat de drepturile sale de imagine, s-a ales cu o sumă de aproximativ 1 milion de dolari. (IMAGINI CU RONALDINHO ÎN GALERIA FOTO)

Presa spaniolă a relatat că Ronaldinho s-a ales cu conturile blocate după ce a construit ilegal într-o zonă ecologică protejată din Porto Alegre. A fost amendat cu peste 2 milioane de dolari pentru construcții ilegale, în urma unei decizii a instanţei braziliene, dar, atunci când a fost executat silit, s-a descoperit că unul dintre conturile sale conţinea numai 6 dolari.

Bătălia juridică l-a lăsat fără 57 de proprietăţi şi maşini de lux. În ultimii ani Ronaldinho s-a axat pe meciuri demonstrative. La finalul anului trecut fostul mare star brazilian a participat într-un meci demonstrativ la Iaşi. Pentru acel demonstrativ ar fi încasat circa 150.000 de euro.

Printre altele, Ronaldinho a jucat la PSG, Barcelona şi AC Milan. În cariera de jucător a cucerit, printre altele, două titluri în Spania cu Barcelona, Liga Campionilor, cu aceeaşi echipă, Copa America (1999) şi Cupa Mondială, în 2002, cu Brazilia.