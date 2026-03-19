Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont

Bogdan Stănescu Publicat: 19 martie 2026, 19:35

Ronaldinho, într-un meci demonstrativ susţinut la Iaşi / Sport Pictures

Ronaldinho (45 de ani) şi-a risipit întreaga avere de 125 de milioane de euro! Fostul mare fotbalist, care a cucerit Balonul de Aur în 2005, a rămas fără averea uriaşă după investiţii eşuate, în special în imobiliare.

În 2021, în urma unui proces cu Atletico Mineiro, legat de drepturile sale de imagine, s-a ales cu o sumă de aproximativ 1 milion de dolari. (IMAGINI CU RONALDINHO ÎN GALERIA FOTO)

Presa spaniolă a relatat că Ronaldinho s-a ales cu conturile blocate după ce a construit ilegal într-o zonă ecologică protejată din Porto Alegre. A fost amendat cu peste 2 milioane de dolari pentru construcții ilegale, în urma unei decizii a instanţei braziliene, dar, atunci când a fost executat silit, s-a descoperit că unul dintre conturile sale conţinea numai 6 dolari.

Bătălia juridică l-a lăsat fără 57 de proprietăţi şi maşini de lux. În ultimii ani Ronaldinho s-a axat pe meciuri demonstrative. La finalul anului trecut fostul mare star brazilian a participat într-un meci demonstrativ la Iaşi. Pentru acel demonstrativ ar fi încasat circa 150.000 de euro.

Printre altele, Ronaldinho a jucat la PSG, Barcelona şi AC Milan. În cariera de jucător a cucerit, printre altele, două titluri în Spania cu Barcelona, Liga Campionilor, cu aceeaşi echipă, Copa America (1999) şi Cupa Mondială, în 2002, cu Brazilia.

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Observator
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Armata secretă nord-coreeană care operează nevăzut în Occident. Cum acționează Kim Jong-Un în spatele pseudonimelor europene
Fanatik.ro
Armata secretă nord-coreeană care operează nevăzut în Occident. Cum acționează Kim Jong-Un în spatele pseudonimelor europene
21:26

LIVE TEXTDinamo – Universitatea Craiova 0-1. Final „încins” de primă repriză! Etim a deschis scorul și Bancu a fost eliminat
21:14

FotoColegul lui Ionuţ Radu a marcat un gol uriaş în Europa League şi a început să plângă!
21:08

FotoMircea Lucescu, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. Selecționerul, vigilent înaintea meciului cu Turcia
21:03

LIVE SCORELyon – Celta Vigo 0-1. Ionuț Radu luptă pentru sferturile Europa League. Kovacs, la Roma – Bologna
20:53

Au pierdut cu 2-7, s-au plâns de drumul de la vestiar și spun că-n Anglia nu se joacă așa: “Presezi, dar mingea dispare”
20:48

Lionel Messi, convocat la naţională! Prestianni, chemat şi el după scandalul cu Vinicius! Lotul Argentinei
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
