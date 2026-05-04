Bogdan Voina a anunţat ce urmează la echipa naţională, după ce George Buricea a fost suspendat de ANAD: “Situaţia e delicată”

Viviana Moraru Publicat: 4 mai 2026, 14:23

George Buricea, în timpul unui meci / Profimedia

Bogdan Voina, noul preşedinte FRH, a oferit declaraţii despre ce urmează la echipa naţională masculină de handbal, după ce George Buricea a fost suspendat de ANAD. Contractul acestuia cu Federaţia a expirat la finalul lunii trecute.

Voina, recent ales în funcţia de preşedinte FRH, a dezvăluit că urmează să fie numit un alt selecţioner pentru “tricolori”. Acesta şi-ar dori ca noul antrenor al echipei naţionale să fie dedicat 100% acestui proiect, şi să nu antreneze în paralel şi o echipă de club.

Bogdan Voina, declaraţii după suspendarea lui George Buricea

Bogdan Voian a mai vorbit şi despre situaţia lui George Buricea. Acesta s-a declarat surprins la aflarea veştii conform căreia fostul selecţioner al României a fost suspendat de Agenţia Naţională Anti-Doping.

“Această veste m-a surprins, ne surprinde pe toţi. E un moment tare delicat, nici nu vreau să mă gândesc. Contractul selecţionerului George Buricea oricum a expirat la finalul lunii aprilie, situaţia este delicată, ultimul rezultat nu a fost cel dorit. O veste rea nu vine niciodată singură, sunt momente tare complicate pentru George Buricea. Sper ca avocaţii să fie bine informaţi şi George să le dea toate informaţiile despre ce s-a întâmplat în acel moment. Din ce am citit, el este suspendat în acest moment, practic nu mai poate intra în contact cu niciun handbalist, până când ANAD-ul va da decizia finală.

(N.r. Ce urmează să se întâmple la echipa naţională?) Sunt în Federaţie de o săptămână, următoarea acţiune a naţionalei de seniori e în luna noiembrie. Nu vom aştepta până în luna noiembrie pentru a anunţa cine va fi antrenorul reprezentativei noastre, dar pentru moment trebuie să fim echilibraţi şi să luăm decizia cea mai bună referitor la selecţioner. Având în vedere locul şi situaţia de la naţională, astăzi parcă îmi vine să spun că aş prefera ca selecţionerul să fie exclusiv dedicat echipei naţionale, avem mult de muncă şi trebuie să fie dedicat handbalului românesc. Eu consider că nu sunt neapărat puţini bani la nivelul renumeraţiei antrenorului echipei naţionale. Cine va accepta să muncească şi să facă performanţă, trebuie să facă performanţă”, a declarat Bogdan Voina.

George Buricea, suspendat pentru încălcarea regulilor anti-doping

Fostul antrenor al naţionalei şi actualul tehnician al echipei SCM Poli Timişoara, George Buricea, a fost suspendat provizoriu de către Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), ”pentru încălcarea reglementărilor în vigoare”.

Buricea, care a fost în centrul atenției și după ce România a ratat calificarea la Mondial, ar fi solicitat o ambulanţă în timpul unui cantonament al naţionalei pentru un jucător căruia i-a făcut rău, la finalul anului trecut, fără a anunţa medicul lotului naţional, conform protocolului.

Suspendarea dictată de ANAD a început în data de 29 aprilie, pentru ”facilitate, complicitate metodă interzisă de regulile anti-doping”, însă forul naţional nu detaliază ce s-a întâmplat de fapt, prezentând doar un tabel unde apare şi numele lui George Buricea, plus articolul din regulament (Art. 2 alin. 2 lit. b din Legea 310/2021).

Jucătorul Răzvan Trif, căruia i s-ar fi făcut rău în 30 decembrie 2025, în cantonamentul de la Bucureşti, ar fi primit de la personalul medical de pe ambulanţă o perfuzie cu vitaminele B şi C, dar se pare că fără avizul medicului naţionalei.

