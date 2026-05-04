Surpriză pentru Chivu: documentar despre titlul 21, cu antrenorul român în rol principal

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 14:27

DAZN Italia a lansat un documentar despre titlul câștigat de Inter

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului.

La doar câteva ore după ce Inter și-a asigurat titlul, cei de la DAZN au anunțat lansarea unui documentar dedicat noii campioane numit „Inter21onale – Uno Scudetto firmata Chivu”.

Deși au mai rămas trei etape de disputat din acest sezon de Serie A și finala Coppa Italia, DAZN Italia a vrut să sărbătorească performanța echipei lui Cristi Chivu. Documentarul „Inter21onale” este disponibil în aplicația oficială.

Documentarul produs de către Pierluigi Pardo „documentează renașterea Interului sub conducerea lui Cristian Chivu”, spun cei de la DAZN. Proiectul trece în revistă toate momentele cheie, de la dezamăgirea finalei pierdute în fața lui PSG și eliminarea din actualul sezon cu Bodo Glimt, până la victoria care a adus matematic trofeul, cea cu Parma.

„O echipă care, pas cu pas, sub îndrumarea lui Cristian Chivu, și-a construit drumul spre titlu și care, la capătul acestui parcurs, ridică trofeul mult dorit: scudetto” mai spun cei de la DAZN.

