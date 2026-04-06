“Să întoarcem spatele conflictelor” Ion Ţiriac Jr, discurs manifest din România, pentru 110 ţări!

Fiul lui Ion Ţiriac (86 de ani), Ion Ţiriac Jr (49 de ani), a ţinut un discurs manifest după încheierea turneului de 250 de puncte de la Bucureşti.
În discursul lui, Ion Ţiriac Jr s-a referit şi la conflictele din întreaga lume. “E timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor”, a spus, printre altele, fiul lui Ion Ţiriac.
Ion Ţiriac Jr, după încheierea turneului de la Bucureşti: “Să ne întoarcem fața spre Dumnezeu”
„Ce meci, ce zi, ce turneu și ce public am avut astăzi!
Fundația Țiriac a adus acest turneu în România acum 29 de ani. Acum 29 de ani, nu exista tenis în România… Sau nu exista infrastructură de tenis și turnee. Vreau să mulțumesc echipei lui Cosmin Hodor, care s-a ocupat de primele ediții, de cei 28 de ani.
Totodată, vreau să mulțumesc și echipei din acest an, care a făcut un lucru minunat atât pentru România, cât și pentru tenisul românesc. (…) Fără sponsori, nu am putea merge înainte.
(…) O să rostesc câteva cuvinte și în engleză, fiindcă suntem urmăriți în 110 țări și de multe televiziuni. Băieți, felicitări! O săptămână cu adevărat grozavă pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem și în anii următori. (n.r. mesaj adresat finaliștilor).
Astăzi este Duminica Paștelui pentru ambii dintre voi. În numele oamenilor din România și în numele meu, vă mulțumesc că ați venit în România și vă urez Paște Fericit! Două lucruri mai am de spus.
Cred că această duminică pascală este, probabil, una dintre cele mai importante ale ultimelor decenii. Cred că e timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor și să ne întoarcem fața spre Dumnezeu!
Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel, Statele Unite… De oriunde ai veni! E timpul să înțelegem că nu este nicio armă, niciun președinte care să fie mai puternic decât înțelepciunea și învățămintele Dumezeului nostru”, a spus Ion Ţiriac Jr.
Argentinianul Mariano Navone (locul 42 ATP) l-a învins, duminică, pe spaniolul Daniel Merida Aguilar (locul 101 ATP), cu 6-2, 4-6, 7-5 şi a cucerit turneul de la Bucureşti, deţinut de Ion Ţiriac. Pentru performanța realizată anul acesta la Țiriac Open, Mariano Navone și-a adjudecat un cec în valoare de 93.175 de euro și 250 de puncte în ierarhia ATP la simplu.
Ion Ţiriac nu a fost prezent la festivitatea de premiere a turneului său. Trofeul i-a fost decernat lui Navone de către Ilie Năstase (79 de ani).
