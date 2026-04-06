“Să întoarcem spatele conflictelor” Ion Ţiriac Jr, discurs manifest din România, pentru 110 ţări!

Fiul lui Ion Ţiriac (86 de ani), Ion Ţiriac Jr (49 de ani), a ţinut un discurs manifest după încheierea turneului de 250 de puncte de la Bucureşti.

În discursul lui, Ion Ţiriac Jr s-a referit şi la conflictele din întreaga lume. “E timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor”, a spus, printre altele, fiul lui Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac Jr, după încheierea turneului de la Bucureşti: “Să ne întoarcem fața spre Dumnezeu”

„Ce meci, ce zi, ce turneu și ce public am avut astăzi!

Fundația Țiriac a adus acest turneu în România acum 29 de ani. Acum 29 de ani, nu exista tenis în România… Sau nu exista infrastructură de tenis și turnee. Vreau să mulțumesc echipei lui Cosmin Hodor, care s-a ocupat de primele ediții, de cei 28 de ani.

Totodată, vreau să mulțumesc și echipei din acest an, care a făcut un lucru minunat atât pentru România, cât și pentru tenisul românesc. (…) Fără sponsori, nu am putea merge înainte.