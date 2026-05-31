Flavius Stoican, după ce Farul s-a salvat: “Pentru constănţeni!”. Ce spune de viitorul său

Farul Constanţa a reuşit să rămână în Liga 1, după ce a câştigat barajul cu Chindia Târgovişte, însă cu mari emoţii. Formaţia de la Ovidiu a avut nevoie de loviturile de departajare pentru a se impune în duelul cu formaţia dâmboviţeană.
Andrei Pandele şi Iulian Roşu au ratat de la punctul cu var şi astfel au costat-o pe formaţia lor şansa de a promova în Liga 1, după 120 de minute de luptă pe terenul de la Ovidiu în care au reuşit să fie la egalitate cu trupa gazdă.
Ce spune Flavius Stoican după ce Farul a reuşit să o învingă pe Chindia
Flavius Stoican s-a declarat mulţumit de faptul că echipa sa a reuşit să-şi îndeplinească obiectivul şi să rămână în Liga 1. Întrebat despre viitorul său, tehnicianul de la Farul a spus că, în ciuda faptului că mai are contract, nu ştie sigur dacă o să rămână.
“Important este că s-a terminat cu bine. A fost o descătuşare la final. Ştiam că nu o să fie uşor, nu am tratat superficial această partidă. Nu neapărat, Vojtus e un jucător care are o lovitură bună de cap, speram să fie vreo fază. Mă mulţumeşte faptul că Farul e în Liga 1. Aceştia băieţi au acumulat multe supărări din cauza nereuşitelor.
Fotbalul ne-a răsplătit, pentru că am avut situaţii, am încercat. Nu e vorba despre mine, e despre faptul că Farul e în Liga 1. Numai în locul jucătorilor să nu fiţi pe teren când au situaţiile astea şi nu intră mingea. Acum chiar am avut multe ocazii. De acolo şi dezamăgirea, că am am avut şanse şi nu marcam. Aţi văzut concentrare maximă, inclusiv la loviturile de departajare, şi-au dorit foarte mult să termine cu bine.
Mai am un an de zile contract, dar am mai spus-o, nu mă ţine un contract legat. E vorba dacă putem să facem lucrurile mai bine şi să nu mai trăim periculos”, a spus Flavius Stoican după partida dintre Farul şi Chindia Târgovişte.
