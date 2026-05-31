Anunț total neașteptat făcut de catalani: Darwin Nunez, la Barcelona!

Sebastian Ujica Publicat: 31 mai 2026, 8:58

Darwin Nunez vrea să revină în Europa în această vară

FC Barcelona negociază cu cei de la Al Hilal pentru un nou împrumut al lui Joao Cancelo la clubul catalan. Surpriza în timpul discuțiilor este că a fost adusă pe masă și varianta Darwin Nunez, anunță Mundo Deportivo, o publicație apropiată de Barcelona!

Atacantul uruguayan a avut un prim sezon dificil în Arabia Saudită după ce a fost transferat vara trecută de la Liverpool cu 53 de milioane de euro.

Darwin Nunez, variantă pentru Barcelona

Darwin Nunez a pierdut locul în lotul lui Al Hilal în iarnă după aducerea lui Karim Benzema. În Arabia Saudită, limita de jucători străini care pot fi înregistrați este de 10, dintre care doi să fie sub 20 de ani. Astfel, atacantul uruguayan se pregătește de despărțirea de Al Hilal.

Jurnaliștii catalani scriu că nu este clar cine a propus venirea lui Darwin la Barcelona ca variantă în timpul negocierilor: oficialii catalani sau cei saudiți. Cert este că Barcelona ia în calcul această variantă, ca Darwin să fie adus ca alternativă la Julian Alvarez, principala țintă pentru Barcelona. Marele semn de întrebare este legat de contract și dacă Barcelona va putea să înregistreze toți jucătorii aduși.

În ceea ce îl privește pe Darwin Nunez, acesta își dorește să revină în Europa și a fost menționată chiar varianta să ajungă la un club din Premier League.

