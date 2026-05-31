“Ați accepta o ofertă de la FCSB?”. Răzvan Lucescu a dat răspunsul: “Singurul lucru pe care îl pot spune”

Răzvan Lucescu este un antrenor extrem de apreciat de conducerea celor de la FCSB, iar acest lucru i-a îndemnat pe fanii fotbalului să îi pună o întrebare cu privire la o eventuală revenire în România. Tehnicianul lui PAOK Salonic a preferat să nu dea un răspuns concret, însă a ținut să puncteze că “orice e posibil în viața asta”.

FCSB l-a instalat înainte de barajul de Conference League pe Marius Baciu, însă până ca fostul căpitan al Stelei să ajungă la roș-albaștri, conducerea clubului a ținut să își arate aprecierea față de Răzvan Lucescu. Recent, managerul lui PAOK chiar a primit o întrebare pe seama interesului afișat de Mihai Stoica și Gigi Becali, iar acesta a oferit un răspuns elegant.

Lucescu preferă să nu vorbească despre o venire la FCSB

Prezent în cadrul unei emisiuni în care fanii și-au putut adresa curiozitățile în mediul online pentru invitați, întrebarea pentru Lucescu a sunat în felul următor:

“MM Stoica vă are pe lista antrenorilor cu care vrea să lucreze. Patronul vă apreciază și vă respectă. Supoterii FCSB vă doresc la echipă. Ați accepta vreodată sau în viitorul apropiat o ofertă de la FCSB și ați putea să lucrați cu Gigi Becali?“.

Lucescu a dezvăluit că ar fi lipsit de respect dacă ar oferi un răspuns concret, dar a ținut să își afișeze și el respectul pentru patronul FCSB-ului și președintele Consiliului de Administrație al clubului.