Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec a făcut anunțul despre viitorul său după barajul Farul – Chindia: “Conducerea să înțeleagă”

Denis Alibec a făcut anunțul despre viitorul său după barajul Farul – Chindia: “Conducerea să înțeleagă”

Andrei Nicolae Publicat: 1 iunie 2026, 0:06

Comentarii
Denis Alibec a făcut anunțul despre viitorul său după barajul Farul – Chindia: Conducerea să înțeleagă

Denis Alibec, în timpul unui meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Denis Alibec a dezvăluit că înțelegerea sa cu Farul s-a încheiat la finalul acestui sezon după ce constănțenii s-au salvat de la retrogradare în barajul contra Chindiei. Atacantul de 35 de ani a mărturisit totuși că și-ar dori să rămână în echipa “marinarilor” și a făcut și un apel la conducere în acest sens.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul s-a salvat in-extremis de la retrogaradarea în Liga a 2-a, după ce au învins-o la loviturile de departajare pe Chindia cu scorul de 4-2, după ce cele două formații au încheiat la egalitate la general după cele două partide disputate, 4-4.

Alibec vrea să continue la Farul

După meci, Denis Alibec a fost unul dintre jucătorii Farului care au venit la flash-interviu, iar atacantul a discutat despre trăirile simțite în această perioadă. În plus, jucătorul de 35 de ani a punctat că înțelegerea sa cu Farul urmează să expire în vară, însă el își dorește să rămână la club.

Ultimele 3 luni au fost foarte grele, nu doresc nimănui să trăiască ce am trăit noi în ultima perioadă. Dumnezeu ne-a ajutat în această seară, toți am bătut foarte bine penalty-urile. Suntem fericiți și de la anul trebuie să schimbăm radical totul și să arătăm de ce suntem în stare, cum am făcut-o în anii trecuți.

S-au adunat multe. Ratări, goluri luate aiurea, meciuri pierdute la limită în ultimele minute, puncte pierdute în ultimele minute, s-au adunat foarte multe. N-am știut să gestionăm meciurile, situațiile în care ne-am aflat. Important este că am trecut peste pragul acesta și am rămas în Liga 1.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Vorbești cu optimism de anul viitor, înseamnă că rămâi aici) Da, rămân, rămân. Cât mă mai duc picioarele o să joc, acum, vom vedea ce va fi, dacă cei de la Farul mă vor, eu sunt deschis. Nu mai am contract, sunt liber.

Fanii au fost minunați chiar dacă nu-mi mai strigă numele. Știu că sunt supărați pe mine că am plecat la Steaua (n.r. FCSB) și am rămas aici. Trebuie să nu uite ce am făcut pentru clubul acesta, am câștigat campionatul, primul din istoria Farului și sper că pe viitor să înșeleagă asta.

Anul trecut am decis să nu mai pot să rămân, așa că trebuie să înșeleagă, asta e viața unui fotbalist și nu avem noi un derby cu Steaua (n.r. FCSB). Sufletul meu a fost mereu aici și sper ca suporterii să înțeleagă asta. Și conducerea trebuie să înșeleagă că vreau să rămân și că vreau să facem lucruri mari cum am demonstrat că putem să facem“, a spus Alibec, potrivit primasport.ro.

Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvarePerformanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Reclamă

În acest sezon, Alibec a adunat 29 de meciuri, opt goluri și patru pase decisive, evoluând atât pentru FCSB, cât și pentru Farul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Observator
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. S-au stabilit toţi posibilii adversari în primul tur preliminar
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. S-au stabilit toţi posibilii adversari în primul tur preliminar
23:59 31 mai

VIDEOFinlanda a câştigat Campionatul Mondial de hochei! Victorie dramatică, în prelungiri. Norvegia, bronz istoric
23:50 31 mai

Flavius Stoican, după ce Farul s-a salvat: “Pentru constănţeni!”. Ce spune de viitorul său
23:36 31 mai

Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci”
23:15 31 mai

Farul – Chindia 1-1 (4-2 d.l.d.d.). Constănţenii rămân în Liga 1 cu mari emoţii
23:00 31 mai

“Ați accepta o ofertă de la FCSB?”. Răzvan Lucescu a dat răspunsul: “Singurul lucru pe care îl pot spune”
22:28 31 mai

Istorie în sfertul Soranei Cîrstea de la Roland Garros! De 35 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
Vezi toate știrile
1 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 2 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 3 Anunț total neașteptat făcut de catalani: Darwin Nunez, la Barcelona! 4 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile” 5 Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile Roland Garros. Meci istoric “de foc” pentru româncă 6 Anunţul momentului în Liga 1! Fostul fotbalist al FCSB-ului e OUT! Alţi doi jucători pleacă alături de el
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în GiuleştiPrimul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti