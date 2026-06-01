Denis Alibec a făcut anunțul despre viitorul său după barajul Farul – Chindia: “Conducerea să înțeleagă”

Denis Alibec a dezvăluit că înțelegerea sa cu Farul s-a încheiat la finalul acestui sezon după ce constănțenii s-au salvat de la retrogradare în barajul contra Chindiei. Atacantul de 35 de ani a mărturisit totuși că și-ar dori să rămână în echipa “marinarilor” și a făcut și un apel la conducere în acest sens.
Farul s-a salvat in-extremis de la retrogaradarea în Liga a 2-a, după ce au învins-o la loviturile de departajare pe Chindia cu scorul de 4-2, după ce cele două formații au încheiat la egalitate la general după cele două partide disputate, 4-4.
Alibec vrea să continue la Farul
După meci, Denis Alibec a fost unul dintre jucătorii Farului care au venit la flash-interviu, iar atacantul a discutat despre trăirile simțite în această perioadă. În plus, jucătorul de 35 de ani a punctat că înțelegerea sa cu Farul urmează să expire în vară, însă el își dorește să rămână la club.
“Ultimele 3 luni au fost foarte grele, nu doresc nimănui să trăiască ce am trăit noi în ultima perioadă. Dumnezeu ne-a ajutat în această seară, toți am bătut foarte bine penalty-urile. Suntem fericiți și de la anul trebuie să schimbăm radical totul și să arătăm de ce suntem în stare, cum am făcut-o în anii trecuți.
S-au adunat multe. Ratări, goluri luate aiurea, meciuri pierdute la limită în ultimele minute, puncte pierdute în ultimele minute, s-au adunat foarte multe. N-am știut să gestionăm meciurile, situațiile în care ne-am aflat. Important este că am trecut peste pragul acesta și am rămas în Liga 1.
(n.r. Vorbești cu optimism de anul viitor, înseamnă că rămâi aici) Da, rămân, rămân. Cât mă mai duc picioarele o să joc, acum, vom vedea ce va fi, dacă cei de la Farul mă vor, eu sunt deschis. Nu mai am contract, sunt liber.
Fanii au fost minunați chiar dacă nu-mi mai strigă numele. Știu că sunt supărați pe mine că am plecat la Steaua (n.r. FCSB) și am rămas aici. Trebuie să nu uite ce am făcut pentru clubul acesta, am câștigat campionatul, primul din istoria Farului și sper că pe viitor să înșeleagă asta.
Anul trecut am decis să nu mai pot să rămân, așa că trebuie să înșeleagă, asta e viața unui fotbalist și nu avem noi un derby cu Steaua (n.r. FCSB). Sufletul meu a fost mereu aici și sper ca suporterii să înțeleagă asta. Și conducerea trebuie să înșeleagă că vreau să rămân și că vreau să facem lucruri mari cum am demonstrat că putem să facem“, a spus Alibec, potrivit primasport.ro.
În acest sezon, Alibec a adunat 29 de meciuri, opt goluri și patru pase decisive, evoluând atât pentru FCSB, cât și pentru Farul.
