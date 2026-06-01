Denis Alibec a făcut anunțul despre viitorul său după barajul Farul – Chindia: “Conducerea să înțeleagă”

Denis Alibec a dezvăluit că înțelegerea sa cu Farul s-a încheiat la finalul acestui sezon după ce constănțenii s-au salvat de la retrogradare în barajul contra Chindiei. Atacantul de 35 de ani a mărturisit totuși că și-ar dori să rămână în echipa “marinarilor” și a făcut și un apel la conducere în acest sens.

Farul s-a salvat in-extremis de la retrogaradarea în Liga a 2-a, după ce au învins-o la loviturile de departajare pe Chindia cu scorul de 4-2, după ce cele două formații au încheiat la egalitate la general după cele două partide disputate, 4-4.

Alibec vrea să continue la Farul

După meci, Denis Alibec a fost unul dintre jucătorii Farului care au venit la flash-interviu, iar atacantul a discutat despre trăirile simțite în această perioadă. În plus, jucătorul de 35 de ani a punctat că înțelegerea sa cu Farul urmează să expire în vară, însă el își dorește să rămână la club.

“Ultimele 3 luni au fost foarte grele, nu doresc nimănui să trăiască ce am trăit noi în ultima perioadă. Dumnezeu ne-a ajutat în această seară, toți am bătut foarte bine penalty-urile. Suntem fericiți și de la anul trebuie să schimbăm radical totul și să arătăm de ce suntem în stare, cum am făcut-o în anii trecuți.

S-au adunat multe. Ratări, goluri luate aiurea, meciuri pierdute la limită în ultimele minute, puncte pierdute în ultimele minute, s-au adunat foarte multe. N-am știut să gestionăm meciurile, situațiile în care ne-am aflat. Important este că am trecut peste pragul acesta și am rămas în Liga 1.