Simona Halep şi-a schimbat look-ul! Cum arată acum fostul lider mondial, în timp ce aşteaptă decizia de la TAS! - Antena Sport

Simona Halep, prima reacţie după procesul de la TAS

Simona Halep a avut prima reacţie după procesul de la TAS. În perioada 7-9 februarie, sportiva noastră a fost audiată la Lausenne, în cazul în care a fost suspendată de ITIA patru ani.

Halep le-a mulţumit tuturor celor care au fost alături de ea în cea mai grea perioadă a vieţii şi speră că va scăpa de calvarul suspendării.

„Coşmarul prin care am trecut în ultimul an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa să mă apăr la TAS, să le arăt tuturor că nu m-am dopat. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzat de dopaj.

Acum aştept decizia cu capul sus şi vreau să le mulţumesc tuturor fanilor, jucătorilor, legendelor sportului, sponsorilor şi tuturor care au fost alături de mine. Am primit mesaje în această perioadă teribilă. Vă mulţumesc pentru sprijinul vostru necondiţionat.

Acest sprijin a însemnat întreaga lume pentru mine şi mi-a dat puterea să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul. Voi reveni cu detalii despre cazul meu, imediat când voi avea informaţii. Vă urez tuturor numai bine. Adevărul iese mereu la suprafaţă”, a scris Simona pe Instagram.