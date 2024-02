Simona Halep, prima reacţie după procesul de la TAS: "Coşmarul s-a terminat" - Antena Sport

Simona Halep a fost suspendată 4 ani de ITIA

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie Simona Halep a avut prima reacţie după procesul de la TAS. În perioada 7-9 februarie, sportiva noastră a fost audiată la Lausenne, în cazul în care a fost suspendată de ITIA patru ani.

Halep le-a mulţumit tuturor celor care au fost alături de ea în cea mai grea perioadă a vieţii şi speră că va scăpa de calvarul suspendării.

„Coşmarul prin care am trecut în ultimul an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa să mă apăr la TAS, să le arăt tuturor că nu m-am dopat. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzat de dopaj.