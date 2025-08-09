Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: "Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici" - Antena Sport

Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a apreciat maniera în care au evoluat elevii săi în meciul amical câştigat cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei AS Monaco, sâmbătă pe stadionul Louis II din Principat.

Monegascii au deschis scorul, după doar două minute de joc, prin Maghnes Akliouche, înainte ca Inter să rămână în zece jucători, ca urmare a eliminării lui Hakan Calhanoglu, pentru cumul de cartonaşe galbene (36).

Cristi Chivu, după AS Monaco – Inter 1-3: “Nu sunt interesat în mod special de rezultat”

Chiar şi în inferioritate numerică, milanezii au reuşit să restabilească egalitatea prin căpitanul Lautaro Martinez, în minutul 60, iar apoi au marcat golul victoriei prin francezul Ange-Yoan Bonny, jucător recrutat de Inter în această vară de la Parma, fosta formaţie a antrenorului român.

“Nu avem mult timp, pentru că mai sunt doar 17 zile până la începerea sezonului din Serie A. Ceea ce voi reţine din acest meci este caracterul şi dorinţa arătate de jucătorii mei, care au fost hotărâţi să întoarcă situaţia, în ciuda faptului că erau cu un om în minus”, a declarat Chivu pentru Inter TV.

“Este dificil de analizat, pentru că fizic nu suntem încă în formă, dar am pus nişte combustibil în rezervor. Evident, ne lipseşte încă precizia, deoarece în primele 20 de minute am irosit câteva ocazii clare de a marca”, a adăugat el.