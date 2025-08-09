Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: "Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: “Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici”

Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: “Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici”

Publicat: 9 august 2025, 17:27

Comentarii
Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici

Cristi Chivu / Profimedia

Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a apreciat maniera în care au evoluat elevii săi în meciul amical câştigat cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei AS Monaco, sâmbătă pe stadionul Louis II din Principat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Monegascii au deschis scorul, după doar două minute de joc, prin Maghnes Akliouche, înainte ca Inter să rămână în zece jucători, ca urmare a eliminării lui Hakan Calhanoglu, pentru cumul de cartonaşe galbene (36).

Cristi Chivu, după AS Monaco – Inter 1-3: “Nu sunt interesat în mod special de rezultat”

Chiar şi în inferioritate numerică, milanezii au reuşit să restabilească egalitatea prin căpitanul Lautaro Martinez, în minutul 60, iar apoi au marcat golul victoriei prin francezul Ange-Yoan Bonny, jucător recrutat de Inter în această vară de la Parma, fosta formaţie a antrenorului român.

“Nu avem mult timp, pentru că mai sunt doar 17 zile până la începerea sezonului din Serie A. Ceea ce voi reţine din acest meci este caracterul şi dorinţa arătate de jucătorii mei, care au fost hotărâţi să întoarcă situaţia, în ciuda faptului că erau cu un om în minus”, a declarat Chivu pentru Inter TV.

“Este dificil de analizat, pentru că fizic nu suntem încă în formă, dar am pus nişte combustibil în rezervor. Evident, ne lipseşte încă precizia, deoarece în primele 20 de minute am irosit câteva ocazii clare de a marca”, a adăugat el.

Reclamă
Reclamă

Chivu, extrem de vocal în timpul amicalului cu Monaco

Chivu a fost extrem de vocal pe tot parcursul meciului, transmiţând instrucţiuni şi criticându-şi adesea jucătorii săi, în timp ce încearcă să-şi impună viziunea după patru ani de tactici ale predecesorului său Simone Inzaghi.

Românul a fost dornic să clarifice că, chiar dacă Inter ar fi pierdut amicalul cu AS Monaco, ar fi avut o abordare similară.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă

“Nu sunt interesat în mod special de rezultat, nu vreau să câştig vreun trofeu de vară. Ceea ce mă interesează este ca echipa să capete încredere şi să pună combustibil în rezervor pentru ceea ce ne aşteaptă în viitor. Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici care pot oricând să facă mai bine în toate privinţele, individual şi colectiv, lucru pe care încerc să-l explic în fiecare zi la antrenamente”, a subliniat Chivu.

Deoarece a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor din Statele Unite, Inter Milano a început destul de târziu seria sa de meciuri amicale din presezon, având programate următoarele teste pe 12 şi 16 august, împotriva formaţiilor Monza, respectiv Olympiakos Pireu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
China a creat ”roboții-lup”. Patrupezii militari care se apropie pe nesimțite de inamic și îl pot lichida cu arme automate
Fanatik.ro
China a creat ”roboții-lup”. Patrupezii militari care se apropie pe nesimțite de inamic și îl pot lichida cu arme automate
19:25
LIVE VIDEONewcastle – Atletico Madrid se joacă ACUM. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone
19:24
George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor
18:59
Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: “Mi-e teamă!”
18:59
Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA
18:49
LIVE SCOREUTA – Farul 1-0. Tzionis a deschis scorul! Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1
18:31
Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: “De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat