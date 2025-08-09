Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: "Să ne dea 500.000!" - Antena Sport

Daniel Oprița a vorbit despre situația în care se află Steaua și a venit cu o soluție prin care echipa sa ar avea drept de promovare în Liga 1. Antrenorul este de părere că planul ar fi unul benefic pentru fotbalul românesc.

Steaua a debutat în noul sezon de Liga a 2-a și a adunat deja două victorii, cu CS Tunari și Concordia Chiajna. „Militarii” nu pot însă promova în prima ligă nici în acest sezon.

Daniel Oprița a venit cu soluția! Propounere pentru ca Steaua să promoveze în Liga 1

În opinia lui Daniel Oprița, echipele din România, care nu au drept de promovare, ar trebui să primească o limită de cheltuire a banilor publici, pentru a urca în primul eșalon.

Antrenorul Stelei a propus suma de 500.000 de euro și crede că restul bugetului ar trebui alcătuit din sume venite de la sponsori sau din drepturile TV.

“Noi jucăm. Dacă mai prindem încă o dată play-off-ul și ajungem pe loc de promovare, poate, până la urmă, cineva se gândește să ne dea drept de promovare. Eu aș propune să pună o limită: vreți în Liga 1, nu cheltuiți mai mult de 500.000. Și cu restul să ne descurcăm! Ca să nu zică cineva că noi suntem de la stat și cheltuim mai mult decât privatul.