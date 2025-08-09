Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: "Să ne dea 500.000!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: “Să ne dea 500.000!”

Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: “Să ne dea 500.000!”

Publicat: 9 august 2025, 18:16

Comentarii
Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: Să ne dea 500.000!

Profimedia Images

Daniel Oprița a vorbit despre situația în care se află Steaua și a venit cu o soluție prin care echipa sa ar avea drept de promovare în Liga 1. Antrenorul este de părere că planul ar fi unul benefic pentru fotbalul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Steaua a debutat în noul sezon de Liga a 2-a și a adunat deja două victorii, cu CS Tunari și Concordia Chiajna. „Militarii” nu pot însă promova în prima ligă nici în acest sezon.

Daniel Oprița a venit cu soluția! Propounere pentru ca Steaua să promoveze în Liga 1

În opinia lui Daniel Oprița, echipele din România, care nu au drept de promovare, ar trebui să primească o limită de cheltuire a banilor publici, pentru a urca în primul eșalon.

Antrenorul Stelei a propus suma de 500.000 de euro și crede că restul bugetului ar trebui alcătuit din sume venite de la sponsori sau din drepturile TV.

“Noi jucăm. Dacă mai prindem încă o dată play-off-ul și ajungem pe loc de promovare, poate, până la urmă, cineva se gândește să ne dea drept de promovare. Eu aș propune să pună o limită: vreți în Liga 1, nu cheltuiți mai mult de 500.000. Și cu restul să ne descurcăm! Ca să nu zică cineva că noi suntem de la stat și cheltuim mai mult decât privatul.

Reclamă
Reclamă

Să ne dea 500.000 pentru Liga 1, iar în rest să facem rost de la sponsori, de la televiziune. Dacă ne descurcăm, bine. Dacă nu, retrogradăm și asta e. Eu așa aș propune: o limită și nu cred că se mai supără nimeni.

Și vă mai spun ceva: la echipele celelalte fără drept de promovare nu am văzut să se promoveze tineri. Și se cheltuie banii! Știți echipele. Spuneți-mi ce jucători au scos. Eu am șase copii pe bancă și intră la mine. Hai să vorbim de toate echipele!”, a spus Daniel Oprița.

EXCLUSIV | „E ușor când e vorba de Steaua!” Noul spaniol din Ghencea prevede un „sezon grozav”

Steaua București s-a orientat spre piața spaniolă pentru a-și întări lotul în ultimele sezoane din Liga 2.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă

În această perioadă de mercato, clubul din Ghencea a adus doi noi jucători iberici: atacantul Rubén López Huesca (30 de ani) și Alexander Gualda Jardón, mijlocaș central.

Álex Gualda a venit la Steaua de la UD Logroñés, unde în stagiunea precedentă a evoluat în 27 de meciuri și a marcat trei goluri. La fel ca Rubén Huesca, Gualda e motivat de numele și istoria echipei „militare”.

„E prima mea experiență în afara Spaniei. E ușor să iei decizia de a juca în altă țară, când ai posibilitatea de a evolua la un club precum Steaua”, a spus Gualda, pentru Antena Sport.

„Steaua este o echipă mare, cu o galerie extraordinară. Este o mândrie și o plăcere să pot purta tricoul unui club care are o Cupă a Campionilor în palmares”, a mai zis mijlocașul spaniol.

Gualda spune că a găsit un fotbal de nivel bun în România, chiar dacă există o diferență semnificativă față de Spania.

„Nivelul echipei e bun. Toți suntem dedicați, iar noi, jucătorii noi, am asimilat bine ideile antrenorului. Cea mai mare diferență față de Spania e aspectul fizic. Cred că fotbalul de aici e mai solicitant decât cel spaniol. Dar m-am adaptat, cu ajutorul antrenorului și a colegilor.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
Fanatik.ro
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
18:59
Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: “Mi-e teamă!”
18:59
Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA
18:49
LIVE SCOREUTA – Farul 1-0. Tzionis a deschis scorul! Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1
18:31
Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: “De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate”
17:55
LIVE VIDEONewcastle – Atletico Madrid se joacă ACUM. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone
17:54
Ştefania Uţă, AUR la proba de 400 metri garduri de la Campionatele Europene U20
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat